Съемки фильма начнутся в конце 2023 года.

Главную роль в байопике ''Майкл", посвященный легендарному певцу Майклу Джексону, сыграет его племянник Джафар Джексон. Известно, что поиски героя на эту роль велись по всему миру, и только сейчас нашелся достойный кандидат.

Фильм "Майкл" расскажет о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона и его наследии. Зрители увидят и культовые выступления, благодаря которым он стал величайшим артистом всех времен.

Продюсер Грэм Кинг рассказал, что встретил Джафара более двух лет назад и был потрясен, как органично он олицетворяет дух и личность Майкла.

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"Это было что-то настолько мощное, что даже после проведения кастинга по всему миру стало ясно, что он единственный человек, который может взять на себя эту роль", - сказал Кинг.

Место сценариста занял Джон Логан ("007: Координаты "Скайфолл"" и "007: Спектр"). Съемки фильма начнутся в конце года.

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