Кинокомпания Warner Bros. опубликовала тизер-трейлер своих главных премьер 2021 года.
Соответствующее видео представлено на YouTube-канале компании.Читайте такжеВышел трейлер хоррора "Страна чудес Вилли" с Николасом Кейджем (видео)
В видео попали кадры из ряда фильмов, среди которых ремейк "Тома и Джерри", "Дюна", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Матрица-4", приквел "Клана Сопрано", "Годзилла против Конга", "Те, кто желает мне смерти", "Смертельная битва" и другие.
Все эти ленты выйдут одновременно на больших экранах и на стриминговом сервисе HBO Max.
Самые ожидаемые фильмы 2021 от Netflix
- Ранее Netflix опубликовал превью фильмов собственного производства, которые выйдут в 2021 году.
- Один из самых ожидаемых фильмов — фантастическая комедия с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс "Не смотри вверх".
- На Netflix выйдут фильмы Джейн Кэмпион, Паоло Соррентино и Адама Маккея. Анонсированы 70 кинопроектов с участием Райана Рейнольдса, Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс и других звезд.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram