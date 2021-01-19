Показы фильмов запланированы одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max.

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала тизер-трейлер своих главных премьер 2021 года.

Соответствующее видео представлено на YouTube-канале компании.Читайте такжеВышел трейлер хоррора "Страна чудес Вилли" с Николасом Кейджем (видео)

В видео попали кадры из ряда фильмов, среди которых ремейк "Тома и Джерри", "Дюна", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Матрица-4", приквел "Клана Сопрано", "Годзилла против Конга", "Те, кто желает мне смерти", "Смертельная битва" и другие.

Все эти ленты выйдут одновременно на больших экранах и на стриминговом сервисе HBO Max.

Самые ожидаемые фильмы 2021 от Netflix

Ранее Netflix опубликовал превью фильмов собственного производства, которые выйдут в 2021 году.

Один из самых ожидаемых фильмов — фантастическая комедия с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс "Не смотри вверх".

На Netflix выйдут фильмы Джейн Кэмпион, Паоло Соррентино и Адама Маккея. Анонсированы 70 кинопроектов с участием Райана Рейнольдса, Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс и других звезд.

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Автор: Ольга Робейко