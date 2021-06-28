Дата премьеры пока неизвестна.

Студия MAPPA обнародовала первый трейлер аниме-адаптации "Человека-бензопилы".

Согласно сюжету, парень Дэндзи научился превращать части своего тела в бензопилы. А произошло это после того, как он слился с демоном.

Известно, что над постановкой работает Рю Накаяма, который стал более известным после таких работ как "Магическая битва" и "Черный клевер".

А вот сценарий разработал Хироси Сэко, который также занимался "Атакой титанов".

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Автор: Диана Могилевич