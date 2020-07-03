Появился новый трейлер сериала "Самая опасная добыча"
Платформа Quibi представила новый трейлер сериала "Most Dangerous Game" ("Самая опасная добыча", "Самая опасная игра") от режиссера Фила Абрахама, который работал над проектами "Касл-Рок", "Озарк", "Ходячие мертвецы".
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Главные роли в сериале сыграли Лиам Хемсворт ("Голодные игры") и Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки").
В центре сюжета - мужчина по имени Додж Мэйнард, который соглашается принять участие в смертельной игрена выживание в качестве мишени для богачей, чтобы добыть деньги для своей умирающей беременной жены.
Все 12 эпизодов шоу уже доступны на новом потоковом сервисе Quibi.
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