Появился новый трейлер сериала "Самая опасная добыча"

Главные роли в сериале сыграли Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц.

Платформа Quibi представила новый трейлер сериала "Most Dangerous Game" ("Самая опасная добыча", "Самая опасная игра") от режиссера Фила Абрахама, который работал над проектами "Касл-Рок", "Озарк", "Ходячие мертвецы".

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Главные роли в сериале сыграли Лиам Хемсворт ("Голодные игры") и Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки").

В центре сюжета - мужчина по имени Додж Мэйнард, который соглашается принять участие в смертельной игрена выживание в качестве мишени для богачей, чтобы добыть деньги для своей умирающей беременной жены.

Все 12 эпизодов шоу уже доступны на новом потоковом сервисе Quibi.

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