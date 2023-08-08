В украинский прокат фильм "Репродукция будущего" выйдет 31 августа 2023 года.

Вышел официальный трейлер научно-фантастической романтической комедии "Репродукция будущего" (The Pod Generation), главную женскую роль в которой исполнила британская актриса Эмилия Кларк, известная благодаря роли "матери драконов" Дейенерис Таргариен в культовом сериале "Игра престолов".

Лента демонстрирует свою версию недалекого будущего, где людей ждет еда из 3D-принтера, кабинки с настоящими растениями, психолог-искусственный интеллект, и... дети, которые формируются и рождаются из специального "яйца" – "pod-а". И, конечно, такая "беременность" имеет свои осложнения.

Главные герои фильма – супружеская пара Рэйчел и Айви, которые ждут такого "ребенка из яйца". Она – разрабатывает искусственный интеллект, а он – преподает ботанику, которая всем уже не нужна. Но действительно ли взгляды Рэйчел и Айви на природу жизни так сильно отличаются и выдержат ли они испытание необычной беременностью?

Партнером на съемочной площадке номинантки на премию "Эмми" Эмилии Кларк ("Игра престолов", "До встречи с тобой", "Терминатор: Генезис", "Тайное вторжение") стал номинант на премию "Оскар" Чиветел Эджиофор ("12 лет рабства", "Доктор Стрэндж", "Марсианин").

Сценаристкой и режиссером фильма выступила Софи Бартез ("Холодные души", "Госпожа Бовари"). Оператором "Репродукции будущего", которая получила множество положительных отзывов за визуальный ряд, выступил известный режиссер и оператор украинского происхождения Андрей Парех, который также является мужем Софи Бартез. Парех известен прежде всего своей работой в качестве главного оператора и режиссера эпизодов культового шоу "Наследники", за что он получил премию "Эмми" в 2020 году.

"Красота сценария Софи, их с Андреем видение этого проекта – такое четкое визионерство, которое при этом – доступно каждому. Я считаю, что этот фильм, наша история, история Рэйчел и Алви – универсальна и будет понятна большинству пар и большинству родителей", – рассказала во время презентации фильма на фестивале независимого кино Sundance 2023 Эмилия Кларк, которая также выступила в качестве его продюсера.

Отметим, что по итогам первых просмотров фильм получил кардинально противоположные отзывы. Так, если на Metacritic критики дали ему 63 балла из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы", то на Rotten Tomatoes у него лишь 40% одобрения от кинозрителей. Между тем, на IMDb у него 5,8 баллов из 10.

В украинский прокат фильм выйдет 31 августа 2023 года.

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