Клип за 5 часов набрал миллион просмотров на YouTube.

Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron презентовал песню и клип к ней "Кто убил Марка?" Артист выпустил 10-минутный клип о своей жизни за последние 10 лет - конфликт с рэпером Ромой Жиганом, успех своего второго альбома "Горгород", отказ от интервью с Юрием Дудем, протесты в 2019 году и многое другое.

Отметим, это первая песня, которую артист выпустил за последние два года. Поклонники надеются, что песня "Кто убил Марка?" станет предвестником нового альбома.

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Кто такой Oxxxymiron

Мирон Федоров - российский хип-хоп-исполнитель и бывший исполнительный директор букинг-агентства Booking Machine. Один из основателей и бывший участник лейбла Vagabund. Является одним из влиятельных и выдающихся хип-хоп исполнителей России, а его альбомы "Вечный жид" и "Горгород" рассматриваются сообществом как наиболее важные релизы русского рэпа.

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Автор: Диана Могилевич