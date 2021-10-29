Бардаш не впервые снимает клипы на социально-политическую тему.

Украинский рэпер и продюсер Юрий Бардаш (YOURA), который открыто заявлял, что к войне на Донбассе причастен "Сорос", и отрицал оккупацию Крыма Россией, в последнее время удивляет фанов резким изменением политических взглядов.

28 октября на YouTube рэпера появилась премьера иронического трека "HABAR" социально-политического подтекста. У музыканта говорят, что это первый украиноязычный трек.

Под биты Бардаш начитывает текст "Я дал хабара", вспоминая депутатов и замечая: "як мені соромно / білий, як борошно…".

Герой объясняет, что "думав, що так буде дешевше: дав хабаря – і стало легше".

Позиция по Донбассу и Крыму

Сам Бардаш – из Алчевска, однако по родному краю не скучает. В интервью журналисту Сергею Иванову в ноябре 2020 года заявлял, что на войне на Донбассе погибло много его знакомых, вспоминая о влиянии "прозападных" интересов и "Сороса".

"Я не отношусь к "ЛНР", я отношусь к людям, с которыми вырос. И вот эти моменты, "ЛНР", Киев, Москва – меня не интересуют. Меня люди интересуют, какие там. К ним я отношусь прекрасно, и всегда буду относиться хорошо, потому что это люди, с которыми вырос. Мне их убеждения знакомы и понятны. Это мои люди", – говорил музыкант в интервью российскому блогеру Юрию Дудю в 2019-м.

Отвечая на вопрос об оккупации Крыма, Бардаш утверждал, что сами жители не были против прихода россиян, поскольку не оказывали сопротивление: "Я помню, когда Гитлер на Испанию шел, люди с гранатами на него выходили. Взрывались люди. Такого вроде бы в Крыму не было".

За свои антиукраинские заявления попал в базу "Миротворец". После начала российской агрессии активно выступал в РФ и неоднократно был объектом критики, украинцы называли певца "ватником" и "сепаратистом".

Однако в октябре 2021 года свою позицию по Крыму пересмотрел. В интервью Гордону артист признался, что за год понял, чей Крым: "Спасибо за вопрос. В слове "поняли" есть определенный период времени, который пошел на осознание. Это 100%. Для меня Крым, конечно, украинский. Всегда им был и должен оставаться. Как может быть по-другому? Пришли люди и просто его забрали".

Бардаш не впервые снимает клипы на социально-политическую тему. В 2019-м музыкант записал музыкальное видео с обращением к Зеленскому, в котором восставшие граждане скручивают чиновников-коррупционеров, чтобы те возводили мост.

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Автор: Виолетта Орлова