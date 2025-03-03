Награду получил американский режиссер.

В ночь со 2 на 3 марта состоялась ежегодная кинопремия "Оскар". В ходе церемонии стало известно, кого из режиссеров признали лучшим за особый вклад в кинематограф.

Так, награду в номинации "Лучший режиссер" получил Шон Бейкер, снявший "Анору".

Стоит отметить, что букмекеры именно ему пророчили победу, несмотря на то, что в своем фильме он снял российского актера Юрия Борисова.

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Фильм "Анора" рассказывает о том, как проститутка выходит замуж за российского олигарха, а его родители делают все возможное, чтобы расстроить свадьбу.

Чем известен Шон Бейкер

Шон Бейкер - американский кинорежиссёр. Он наиболее известен как режиссёр художественных фильмов о жизни секс-работников, таких как "Старлетка" (2012), "Мандарин" (2015), "Красная ракета" (2021) и "Анора" (2024), последний из которых получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2024 года и шесть номинаций на "Оскар".

Напомним, ведущий BAFTA публично высмеял фильм "Анора" с российским актером.

"Мы должны вспомнить фильм "Анора", историю о молодой женщине, которая влюбилась в сына российского олигарха. Где нормальные люди вообще встретят такого — на путиндере?" – пошутил ведущий.

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