Главное событие в мире кино состоится несмотря на масштабные пожары в США.

Академия кинематографических искусств и наук США объявила дату церемонии вручения наград кинопремии "Оскар". Об этом пишет издание Independent.

Ранее организаторы сообщали, что из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе они не только перенесли объявление номинантов, но и думают об уместности самого мероприятия. Однако исполнительный директор Билл Крамер отметил, что "Оскар" все же состоится в этом году. Это произойдет 2 марта.

"Мы почтим Лос-Анджелес как город мечты, продемонстрировав его красоту и устойчивость, а также его роль, как маяка для кинематографистов и творческих визионеров в течение более чем века. Мы будем размышлять о недавних событиях, подчеркивая силу, креативность и оптимизм, которые определяют Лос-Анджелес и нашу сферу", - написал Билл.

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К слову, ведущим главного события в мире кино станет популярный американский комик Конан О'Брайен.

Также стало известно, что сегодня, 23 января, Академия объявит номинантов на нынешнюю премию "Оскар".

Напомним, ранее известный писатель Стивен Кинг призвал отменить церемонию "Оскар-2025" после пожаров в Лос-Анджелесе.

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