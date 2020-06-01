Опубликован трейлер британского сериала об отравлении Скрипалей

Сериал посвящен тому, как рядовые жители Солсбери реагировали на применение химического оружия на своих улицах.

Британский телеканал ВВС One выпустил трейлер мини-сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings), основанный на истории покушения на экс-полковника ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь.

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В описании говорится, что сериал — это «история о том, как обычные люди реагировали на кризисные события у порога своих домов, основанная на реальных событиях».

Сериал будет показан на BBC One с 14 по 16 июня.

Справка УНИАН. 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым были отравлены Скрипали, было разработано в России.

5 сентября 2018 года полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Дело Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Великобританией и РФ. Ряд европейских стран выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери.

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