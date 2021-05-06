В "Доме дракона" будет 10 эпизодов.

Телеканал HBO покажет сериал "Дом дракона", премьера которого состоится в 2022 году. А пока можно посмотреть кадры из приквела.

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На одном из снимков представлены принц Дэймон Таргариен со своей женой, принцессой Рейнир Таргариен.

На другом фото представлены Отто Хайтауер и его дочь Алисента. А также обнародован кадр с лордом Корлисом Веларионом по прозвищу "Морской Змей".

Стоит отметить, что пока создатели сериала не разглашают подробности сюжетной линии. Вероятно, трейлер появится на просторах Интернета ближе к премьере.

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Автор: Диана Могилевич