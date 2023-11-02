"Королевство зверей", "Между нами" и "Сталлоне": что посмотреть на выходных

Начало ноября порадует киноманов волной новинок. Так, в кинотеатрах появятся зрелищный научно-фантастический фильм "Королевство зверей", украинский триллер с Ирмой Витовской "Между нами", комедийный триллер "Мышеловка" и еще несколько премьер. Онлайн, тем временем, выйдут документальный фильм о Сильвестре Сталлоне, вдохновляющая спортивная драма "Наяд" и еще несколько новинок. Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Королевство зверей

Le règne animal (Франция, Бельгия, приключения/детектив/фантастика/драма)

По сюжету фильма, мир охватывает волна мутаций, которые превращают обычных людей в животных. Главный герой по имени Франсуа делает все, чтобы спасти свою жену, подвергшуюся воздействию этого таинственного явления. Пока вокруг появляются новые существа, главный герой и его 16-летний сын отправляются на поиски матери, которые изменят их жизнь навсегда.

Главные роли в фильме исполнили Ромен Дюрис ("Окончательный монтаж", "Эйфель"), Пол Кирхер и Адель Экзаркопулос ("Жизнь Адель").

"Королевство зверей" – второй полнометражный фильм режиссера Тома Кайе. Его предыдущий фильм "Истребители" получил четыре награды в Каннах и стал лучшим дебютом премии "Сезар" в 2015 году.

Мировая премьера "Королевства зверей" состоялась на Каннском кинофестивале в этом году в 2023 году. В настоящее время на IMDb фильм имеет оценку 7,1 балл из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic кинообозреватели дали фильму 70 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Между нами

Між нами (Украина, 2021, триллер)

В основе сюжета фильма – абьюзивные отношения двух женщин, которые становятся заложницами случайного убийства: девушки Саши с травматическим прошлым и хаотичными любовными отношениями и доктора Ани. Во время просмотра зритель фильма сможет стать непосредственным свидетелем сногсшибательных изменений в жизни главных героинь. Кроме того, авторы также поднимают ряд актуальных остросоциальных тем: семейное насилие, наркотическая зависимость, положение женщины в обществе и ПТСР.

Главные роли в фильме сыграли Ирма Витовская ("Леся+Рома", "Брама", "Мои мысли тихие", "Коза Ностра. Мама едет") и Анастасия Пустовит ("Когда падают деревья", "Первые ласточки"). Также в фильме сыграли Дмитрий Сова ("Черкассы"), Михаил Дзюба ("Короли рэпа"), Евгений Ламах ("Черкассы", "Мирный-21") и другие.

Фильм "Между нами" стал полнометражным режиссерским дебютом для Соломии Томащук (короткие метры "Поломанные", "Иди по воде").

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 8,4 балла из 10.

Мышеловка

Cat Person (США, 2023, комедия/триллер)

Главная героиня фильма – студентка Марго, которая все свободное время проводит на работе в арт-кинотеатре. Невинный флирт с постоянным посетителем Робертом постепенно перетекает во взаимную симпатию и бесконечную остроумную переписку. Вот только каждое их романтическое свидание оборачивается настоящей катастрофой. Постепенно Марго начинает все больше сомневаться, кто же на самом деле Роберт – странный, но добрый парень, или маньяк, скрывающий истинные намерения. Она это придумывает или реальная угроза существует? И кто из них несет большую угрозу для другого – Марго или Роберт? И где вообще кошки Роберта, о которых он так много рассказывал Марго?

Главные роли в фильме исполнили Эмилия Джонс (сериалы "Утопия", "Ключи Локков", фильм CODA) и Николас Браун (сериал "Наследники"). Также в фильме задействованы Джеральдин Вишванатхан (сериал "Чудортворцы") и легендарная Изабелла Росселлини ("Синий бархат", "Смерть ей к лицу").

Премьера фильма состоялась на Sundance Film Festival в начале 2023 года, а 6 октября он вышел в американский прокат. В настоящее время он имеет оценку 6,2 балла из 10 на IMDb, тогда как на Rotten Tomatoes у него лишь 43% одобрения от критиков и 53% от зрителей. В то же время, на Metacritic кинообозреватели дали фильму 49 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Иван и Марта

Іван і Марта (Украина, 2023, документальный)

"Иван и Марта" – это нежная история отношений и активной общественной позиции литературоведа, публициста и "флагмана украинского шестидесятничества" Ивана Дзюбы, рассказанная его женой Мартой, которая до последнего была его надежной опорой и любовью всей жизни.

Лина Костенко вспоминает Ивана Дзюбу как человека, который всегда имел мужество говорить правду. Неудивительно, что он – инициатор знаменитой акции протеста против массовых арестов украинских интеллектуалов на премьере "Теней забытых предков" Сергея Параджанова вместе с Василием Стусом и Вячеславом Черноволом и автор знаковой книги "Интернационализм или русификация?" – не мог не привлечь к себе пристальное внимание органов КГБ. Через все тяготы и репрессии, связанные с деятельностью диссидента, с ним бок о бок прошла его жена Марта. Вместе они прожили 62 года.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 8,6 баллов из 10.

На Адаманте

Sur l'Adamant (Франция, Япония, 2023, документальный)

В фокусе картины – уникальный психиатрический лечебный центр "Адамант". Это плавучее сооружение, расположенное на Сене в самом центре Парижа. Учреждение принимает взрослых, страдающих психическими расстройствами, предлагая им вид ухода, который укоренит их во времени и пространстве и поможет им восстановиться. Сотрудники "Адаманта" предлагают консультации и арттерапию с помощью музыки, живописи, ремесел, литературы и кино. В "Адаманте" есть киноклуб, кафе и бар. Команда, управляющая центром, старается как можно лучше противостоять обезлюдению психиатрии.

"На Адаманте" – это новая работа известного французского документалиста Николя Филибера, номинанта премии BAFTA, лауреата премии "Сезар", обладателя приза Европейской киноакадемии. Как и в других своих работах, Николя Филибер был не только режиссером, но еще и оператором и монтажером фильма. Этот фильм стал лауреатом "Золотого медведя" – главной награды Берлинского международного кинофестиваля.

Прокат картины ограничен – посмотреть ее можно только в избранных кинотеатрах Киева и Львова в короткий промежуток времени.

В настоящее время фильм имеет оценку 6,8 балла из 10 на IMDb, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic кинообозреватели дали фильму 75 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Арки в стране монстров

Scarygirl (Австралия, 2023, приключения/детектив/фантастика/анимация/семейный)

Главная героиня этого мультфильма юная Арки – самый необычный подросток на планете. Она дружит с фантастическими существами и постоянно изобретает удивительные устройства. Но когда ее отца похищает опасный ученый, ей приходится преодолеть свои страхи и отправиться на его поиски в загадочный Город Света. Все больше раскрывая тайны этого места, Арки понимает, что ей придется спасти не только своего отца, но и весь мир.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 5,4 балла из 10.

Коп на драйве: Спасение бабушки

3 jours max (Франция, 2023, комедия)

В центре сюжета фильма – неуклюжий полицейский Райан, который попал в невероятную ситуацию: его бабушку похитил мексиканский картель. У Райана и его коллег есть максимум три дня, чтобы спасти ее. Их ждут экстремальные приключения в Париже, Абу-Даби и Канкуне и одна миссия – спасение бабушки.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 5,9 баллов из 10.

Расставание по-итальянски

Una relazione (Франция, Италия, 2021, комедия/романтика)

Главные герои фильма Аличе и Томмазо вместе 15 лет. Все ждут их свадьбы, но неожиданно пара решает расстаться. Они собирают близких на ужин и объявляют, что пройдут через поэтапное расставание без ссор и обид и останутся друзьями. Никто не верит, что это возможно, но Аличе и Томмазо намерены доказать обратное.

Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 5,8 баллов из 10.

Воровки

Wingwomen (Франция, 2023, комедия/боевик)

Устав от жизни в бегах, опытная воровка решает покончить с преступлениями. Но сначала она должна выполнить легкое последнее задание вместе с напарницей и новой дерзкой водительницей.

Главные роли в фильме исполнили Мелани Лоран ("Бесславные ублюдки", "Операция "Финал", "Загадочное убийство 2"), которая также выступила режиссером фильма, а также Адель Экзаркопулос ("Жизнь Адель", "Королевство зверей") и Манон Бреш.

Фильм выйдет на Netflix 1 ноября 2023 года.

Леды-викторина

Quiz Lady (США, 2023, комедия)

Главная героиня фильма – одержимая игровыми шоу Энн, которая должна объединиться со своей странной сестрой Дженни, чтобы помочь расплатиться с игорными долгами их матери. Когда любимого пса Энн похищают, им приходится отправиться в путешествие по пересеченной местности, чтобы получить нужные деньги. Для этого им придется использовать набор навыков Энн, превратив ее в чемпионку игрового шоу, которой она всегда должна была быть.

Главные роли в фильме исполнили Аквафина ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Ренфилд"), Сандра О ("Убивая Еву") и Джейсон Шварцман (почти все фильмы Уэса Андерсона).

Премьера фильма состоялась на фестивале Toronto International Film Festival в сентябре 2023 года. В настоящее время на IMDb он имеет 7,5 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков.

Фильм выйдет на Hulu 3 ноября 2023 года.

Ногти

Fingernails (США, 2023, научная фантастика/романтика)

В центре сюжета фильма – Анна и Райан, которые нашли настоящую любовь, что было доказано новой противоречивой технологией. Есть только одна проблема: Анна все еще не уверена. Поэтому она устраивается на работу в институт "тестирования на любовь", где знакомится с Амиром.

Главные роли в фильме исполнили Джесси Бакли (сериал "Чернобыль", фильмы "Мужской род", "Женщины говорят"), Джереми Аллен Вайт (сериалы "Бесстыдники", "Медведь") и Риз Ахмед ("Веном", "Звук металла").

Премьера фильма состоялась на 50th Telluride Film Festival в августе 2023 года. В настоящее время на IMDb он имеет 6,7 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 74% одобрения критиков и 67% зрителей.

Фильм выйдет на Apple TV+ 3 ноября 2023 года.

Наяд

Nyad (США, 2023, драма/спорт/ЛГБТ)

Спортсменка Даяна Наяд в возрасте 60 лет решает осуществить мечту своей жизни – пересечь пролив между Кубой и Флоридой шириной более 165 километров. Фильм основан на реальных событиях.

Главные роли в фильме исполнили Аннетт Бенинг ("Красота по-американски", "Смерть на Ниле"), Джоди Фостер ("Таксист", "Молчание ягнят") и Рис Иванс ("Рок-волна", "Дом Дракона").

Режиссерами фильма выступили супруги Элизабет Васархели и Джимми Чин, чей документальный фильм "Фри-соло" получил "Оскар" в 2018 году.

Премьера фильма состоялась в сентябре 2023 года на 50th Telluride Film Festival, а в октябре он вышел в ограниченный прокат в США. В настоящее время на IMDb он имеет оценку 7,2 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 87% одобрения критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть".

Для широкой аудитории фильм выйдет на Netflix 3 ноября 2023 года.

Сталлоне

Sly (США, 2023, документальное/душевное)

В этом документальном фильме звезда "Рокки" Сильвестр Сталлоне рассказывает свою историю – от аутсайдера до легенды Голливуда – и как его любовь к кино начиналась как побег от тяжелого детства.

Также в фильм вошли интервью Квентина Тарантино, Арнольда Шварценеггера, Талии Шайр, Генри Винклера и Фрэнка Сталлоне.

Фильм был показан как фильм закрытия на Toronto International Film Festival в сентябре 2023 года и получил положительные отзывы. В настоящее время на IMDb он имеет 8,9 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 89% одобрения от критиков.

Фильм выйдет на Netflix 3 ноября 2023 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы ноября 2023 года – на этой неделе на Netflix впервые состоится премьера украинского сериала – антологии "Первые дни". Также на Netflix выйдет мини-сериал "Весь этот незримый свет" на основе одноименного бестселлера Энтони Дорра.

Марина Григоренко