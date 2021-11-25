Группа возвращается после 4-летнего перерыва стадионных туров.

Легендарная украинская группа "Океан Эльзы", которой недавно исполнилось 27 лет, отправляется в мировой тур с новым альбомом. Вакарчук вместе с музыкантами коллектива даст концерт и в Киеве.

О том, в каких еще городах и странах "Океан Эльзы" выступит в рамках нового тура, группа обещает рассказать чуть позже.

Известно, что в течение этого года музыканты работают над новым девятым альбомом. Планируется, что его премьера состоится уже весной в 2022 году. Название альбома группа держит в секрете. Мировой тур продлится два года, музыканты будут выступать на нескольких континентах.

Когда "Океан Эльзы" выступит в Киеве

Фанаты группы смогут первыми услышать новые песни коллектива в Киеве. Концерт состоится на НСК "Олимпийский" 25 июня 2022 года. О выступлении стало известно только сегодня, однако фанаты успели раскупить почти половину билетов.

Сколько стоят билеты на концерт "Океана Эльзы" в Киеве

В зависимости от расположения и типа зоны, билеты стоят от 350 до 4 тысяч 500 гривень. У сцены традиционно будет фан-зона. Самые дешевые места расположены в боковых секторах.

Ожидается, что на концерте в Киеве вместе с "Океаном Эльзы" будут выступать известные артисты, с которыми группа записывала совместные песни.

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Автор: Полина Кузенко