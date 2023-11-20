В украинский прокат фильм выйдет 28 марта 2024 года.

Вышел украинский трейлер научно-фантастической комедии "Охотники за привидениями: Ледяная империя" (Ghostbusters: Frozen Empire), который станет прямым продолжением фильма "Охотники за привидениями: С того света" 2021 года.

Одновременно стало известно, что в украинский прокат лента, которая объединит новых и классических "Охотников за привидениями", выйдет 28 марта 2024 года, сообщила пресс-служба B&H film distribution.

Как становится понятно из трейлера к фильму, внезапно в разгар лета Нью-Джерси начинает покрываться льдом, а люди буквально замерзают насмерть от ужаса. Поэтому новое и старое поколения "Охотников" должны снова объединить усилия, чтобы противостоять угрозе невиданных доселе масштабов и спасти мир от второго Ледникового периода.

Главные роли в фильме исполнили Пол Радд ("Человек-муравей" в киновселенной Marvel), Кэрри Кун ("Исчезнувшая", "Вдовы"), Финн Вулфхард ("Оно", "Очень странные дела"), Маккенна Грейс ("Одаренная", "Я, Тоня") и Целеста О'Коннор ("Химеры", "Мадам паутина"), чьи персонажи впервые были представлены в фильме 2021 года.

Кроме того, в ленте сыграют актеры из классических фильмов "Охотники за привидениями" – Билл Мюррей (Питер Венкман), Дэн Эйкройд (Рэймонд Стантз), Эрни Хадсон (Уинстон Зеддмор), Энни Поттс (Джанин Мелнитц) и Уильям Атертон (Уолтер Пек).

Также роли в новом фильме получили Кумейл Нанджиани ("Вечные", "Портландия"), Пэттон Освальт ("Тайная жизнь Уолтера Митти", "Песочный человек"), Эмили Элин Линд ("Доктор Сон", перезапуск "Сплетницы") и комик Джеймс Эйкастер.

Режиссером фильма выступил Гил Кинан, который был со-сценаристом фильма 2021 года. Также он снял фильмы "Полтергейст" (2015), "Город Эмбер" и "Мальчик по имени Рождество".

Кроме того, со-сценаристом фильма выступил Джейсон Райтман, который был режиссером фильма 2021 года, а также снял фильмы "Джуно" и "Выше неба". Он является сыном режиссера Айвана Райтмана, который снял обе части оригинальных "Охотников за привидениями".

Франшиза "Охотники за привидениями"

В общей сложности франшиза "Охотники за привидениями" насчитывает уже три выпущенных фильма – первые два классических вышли в 1984 и 1989 годах, а перезапуск "Охотники за привидениями: С того света" с новыми центральными персонажами, являющимися прямыми потомками Игона Спенглера из первых двух фильмов, был выпущен в 2021 году и получил положительные отзывы критиков и зрителей. Поскольку исполнитель роли Игона Спенглера Гарольд Рэмис умер в 2014 году, в фильме 2021 года его персонаж присутствовал только как призрак, который покинул мир людей в конце фильма.

Также в 2016 году была еще одна попытка перезапуска франшизы – тогда вышел фильм с женской командой "Охотников", никак не связанный с первыми двумя фильмами. Впрочем, он был плохо воспринят как критиками, так и зрителями, поэтому не получил продолжения.

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