Стало известно, о чем будет второй сезон сериала.

Уже скоро на телеканале ТЕТ состоится премьера второго сезона комедийного сериала "Волонтеры". Зрители увидят продолжение истории об обычных людях, которые в условиях войны способны на удивительные вещи. О тех, кто стал надежным тылом военных и сплотил страну в помощи.

Героев сериала "Волонтеры", которые успели полюбиться с первого сезона, неизменно воплотят главные звезды юмора. Те, для кого волонтерство - не роль, а часть повседневной жизни. Это Игорь Ласточкин, Кирилл Ганин, Ирина Сопонару, Александра Машлятина, Анастасия Оруджова, Алина Блажкевич, Станислав Боклан, Наталья Кленина, Илья Дерменжи, Веня, Куран, Дамницкий из "Ветеранов космических войск", Сергей Бибилов, Рустем Эмирсалиев, Александр Станкевич и другие.

Все они снова собрались на съемочной площадке, чтобы вдохновить людей через экраны и на собственном примере показать, что сложные ситуации легче преодолевать с юмором и вместе.

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В основе сериала "Волонтеры 2" реальные истории взаимопомощи и единства тех, кто остается в тени, но на своем месте делает все возможное для своего государства. Именно поэтому он о каждом из нас. О супружеских парах, которые каждый раз, когда есть свободные 2 часа, идут не на свидание, а еще немного помочь. О давних друзьях, которые примчатся на помощь с одного звонка. О соседях, на которых можно положиться, о полных энтузиазма новых знакомых, которые готовы разделить твои хлопоты.

Второй сезон "Волонтеров" глубже расскажет о том, как волонтерская рутина сказывается на отношениях всех этих людей. Как поддержка, понимание друг друга и привычки, сформированные за время полномасштабного вторжения, помогают справляться с самыми сложными вызовами, которые жизнь подбрасывает нам каждый день.

Смотрите премьеру сериала "Волонтеры 2" и поднимайте веру в людей уже скоро на телеканале ТЕТ.

Напомним, ранее мы писали, что телеканал ТЕТ снимает продолжение комедийного сериала "Встигнути до 30".

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