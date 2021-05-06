Дата премьеры пока неизвестна.

В Сети появился новый тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела".

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Сериал был создан братьями Даффер, которые также выступили в качестве исполнительных продюсеров вместе с Шоном Леви, Дэном Коэном и Иэном Патерсоном.

Главные роли в четвёртом сезоне вновь будут исполнять Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэйди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Майя Хоук, Приа Фергюсон и Кара Буоно, а также Бретт Гелман будет повышен до основного актёрского состава.

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Автор: Диана Могилевич