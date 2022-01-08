Названа дата выхода новых серий третьего сезона американского супергеройского веб-сериала "Пацаны".
Дату разоблачили в тизере, опубликованном на YouTube-канале Amazon Prime Video España.
Выяснилось, что третий сезон шоу стартует 3 июня.
Известно, что в этот день выйдут три первые серии, а последующие будут выходить раз в неделю.
Читайте также"Девушка с татуировкой дракона" сыграет звезду Голливуда XX века Одри ХепбернПо данным СМИ, съемки третьего сезона завершились еще в сентябре 2021-го.
К актерскому составу присоединились Катя Винтер, Лори Холден и Дженсен Эклс.
"Пацаны": что известно о сериале
Сериал основан на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона, который в разное время издавали DC Comics и Dynamite Entertainmen.
Сюжет. Шоу рассказывает о команде мстителей "Пацаны", которые борются со супергероями, злоупотребляющими своими сверхспособностями.