Съемки третьего сезона шоу завершились еще в сентябре 2021-го.

Названа дата выхода новых серий третьего сезона американского супергеройского веб-сериала "Пацаны".

Дату разоблачили в тизере, опубликованном на YouTube-канале Amazon Prime Video España.

Выяснилось, что третий сезон шоу стартует 3 июня.

Известно, что в этот день выйдут три первые серии, а последующие будут выходить раз в неделю.

Читайте также"Девушка с татуировкой дракона" сыграет звезду Голливуда XX века Одри ХепбернПо данным СМИ, съемки третьего сезона завершились еще в сентябре 2021-го.

К актерскому составу присоединились Катя Винтер, Лори Холден и Дженсен Эклс.

"Пацаны": что известно о сериале

Сериал основан на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона, который в разное время издавали DC Comics и Dynamite Entertainmen.

Сюжет. Шоу рассказывает о команде мстителей "Пацаны", которые борются со супергероями, злоупотребляющими своими сверхспособностями.

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