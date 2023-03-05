Церемония награждения престижной кинопремией состоится уже 12 марта. Рассказываем, какие ленты претендуют на звание лучших.

12 марта состоится церемония награждения самой престижной кинопремии - "Оскар". Рассказываем о фильмах, которые претендуют на золотую статуэтку.

На Западном фронте без перемен

В основе фильма - история немецкого солдата на Западном фронте во времена Первой мировой войны. Главный герой Пауль Боймер, оказавшись на фронте, был убежден, что идет защищать Родину. На примере этого солдата и его сослуживцев фильм демонстрирует, как миллионы людей стали жертвами пропаганды, а также то, как первоначальная эйфория войны превращается в игру на выживание в окопах.

Аватар: путь воды

Этот фильм уже назвали одним из самых дорогих в истории кинематографа, поскольку для его создания использовались особые технологии, помогающие максимально реалистично передать нахождение под водой, а именно под водой и разворачивались основные события. "Аватар: путь воды" демонстрирует зрителям подводный мир Пандоры. Главные герои снова вступают в схватку с "людьми с неба", заручившись поддержкой соседних племен.

Банши Инишерина

Комедийный фильм демонстрирует события, происходящие в Ирландии в 1923 году. Если коротко, то это история двух друзей, которые вступают в конфликт на отдаленном ирландском острове. Главные роли исполнили Брендан Глисон, Колин Фаррелл, Барри Киоган.

Элвис

Автобиографический фильм о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли. Главная роль досталась Остину Батлеру, который имеет поразительные сходства с Пресли. Кинолента раскрывает не только тернистый путь музыканта к достижению мировой славы, но и малоизвестные аспекты его жизни. Например, 20-летние любовные отношения с менеджером Томом Паркером.

Все везде и сразу

Главная героиня Эвелин обладает особым даром - она может управлять мультивселенной, добавляя себе разные навыки, используя в жизни разные "вариации себя". Например, одновременно она может быть талантливой актрисой, мастерским поваром или мастером боевых искусств. Также Эвелин имеет доступ к воспоминаниям, эмоциям и чувствам разной версии себя. Говорят, что такие навыки могут спасти мир.

Фабельманы

Американский фильм Стивена Спилберга. События разворачиваются в Нью-Джерси в начале 1950-х. Маленький Сэмми Фабельман впервые посетил кинотеатр. В фильме он увидел крушение поезда, и был настолько впечатлен, что попытался дома воспроизвести этот фрагмент при помощи игрушечной железной дороги. Мама, увидев увлечение мальчика, вручила ему камеру и предложила снимать. Она и не подозревала, началом какого грандиозного пути это может стать.

Тар

Известная дирижер и композитор Лидия Тар становится первой женщиной, руководящей Берлинским филармоническим оркестром. Ее репутация кажется идеальной, пока одна из ее подопечных не накладывает на себя руки.

Топ Ган: Мэверик

Во время очередного тренировочного полета лейтенант Пит Митчелл по прозвищу "Мэверик" не справляется с управлением, самолет разбивается. Погибает напарник и друг "Мэвэрика" Ник Брэдшоу. Спустя годы Пит Митчелл - высококлассный летчик, который учит молодых бойцов. Среди студентов он встречает Брэдли Брэдшоу - сына того самого Ника, который погиб в авиакатастрофе.

Треугольник печали

Девушки-супермодели отправились в путешествие на яхте. Среди пассажиров яхты - богатые и влиятельные мужчины, которые привыкли ни в чем себе не отказывать. Роскошное путешествие обернулось неожиданными трагическими событиями.

Женщины разговаривают

Художественный фильм, рассказывающий о группе женщин из религиозной общины, которые постоянно подвергаются насилию. Когда они решают об этом открыто рассказать, им никто не верит, говоря, что это все их "больные фантазии". В какой-то момент терпению жертв приходит конец.

Напомним, назван полный список номинантов на Оскар-2023.

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