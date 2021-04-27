В Apple Music появились плейлисты самых популярных треков в разных городах мира. Среди них есть и чарт Киева.

В Apple Music появились чарты городов, среди них - Киев.

Как сообщается на сайте приложения, плейлист будет обновляться каждый день. А состоит он из 25 самых популярных треков.

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Всего же чарты доступны более чем для 100 городов мира.

Отметим, что в топ-25 в Киеве попали лишь несколько украинских артистов. При этом все песни либо на русском, либо на английском языках.

На данный момент в тройке лидеров находятся композиции российского певца Егора Крида, американского рэпера Lil Nas X и еще одного российского исполнителя Ramil’.

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Автор: Екатерина Лиманская