В Apple Music появились чарты городов, среди них - Киев.
Как сообщается на сайте приложения, плейлист будет обновляться каждый день. А состоит он из 25 самых популярных треков.
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Всего же чарты доступны более чем для 100 городов мира.
Отметим, что в топ-25 в Киеве попали лишь несколько украинских артистов. При этом все песни либо на русском, либо на английском языках.
На данный момент в тройке лидеров находятся композиции российского певца Егора Крида, американского рэпера Lil Nas X и еще одного российского исполнителя Ramil’.
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