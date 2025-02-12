Netflix объединил 'Игру в кальмара' и 'Сегун' в одном сериале: первые кадры

Премьера сериала состоится в 2025 году.

Netflix выпустит новый сериал "До последнего самурая", в котором объединил идеи "Игры в кальмара" и "Сегун" - сериалов, которые стали телехитами.

"До последнего самурая" - это исторический боевик, рассказывающий о почти 300 японских воинах, которые в одном храме соревнуются за приз, 100 миллиардов иен (около 24 млрд гривен).

Руководитель контента Netflix в Японии Каата Сакамото более детально рассказал о новом проекте:

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"До последнего самурая" рассказывает о том, что произошло бы, если бы эти воины – самые выносливые и лучшие в Японии – вдруг стали обычными людьми и должны были бы бороться за свою жизнь. Представьте, что "Сегун" объединяется с "Игрой в кальмара".

Известно, что главные роли в проекте сыграют Дзюнити Окада, Йосиока Рихо, Юма Фуджисаки, Кая Кийохара, Тайчи Саотоме, Юя Эндо, Масахиро Хигасиде, Шота Сометани, Хироси Тамаки, Такаюки Ямада, Кайри Джо, Ватару Ичиносе, Хидеаки Ито, Ясусы Футиками и Казунари Ниномия.

Кроме того, уже появился первый кадр сериала, премьера которого состоится в ноябре 2025 года.

Напомним, умерла актриса из нашумевшего сериала "Игра в кальмара".

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