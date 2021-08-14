Фильм покажут 22 декабря.

Стриминговый сервис Netflix назвал дату релиза новой комедии лауреата "Оскара" Адама МакКея "Не смотри вверх", главные роли в которой сыграли Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс.

Об этом сообщает IndieWire в Twitter.

Премьера фильма состоится 22 декабря.

В фильме снимались Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Марк Райлэнс, Роб Морган, Рон Перлман и Ариана Гранде.

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Автор: Катерина Шварц