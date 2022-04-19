УНИАН собрал подборку интересных сериалов.

Хорошие сериалы всегда спасут от депрессии и грустных мыслей, особенно если они затягивают. Бывает же такое, что вы спать не ляжете, пока не досмотрите до конца? Итак, вот вам топ-5 сериалов, из-за которых вас ждут бессоные ночи.

"Элита"

Сериал "Элита" стал достаточно популярным среди молодежи. В центре сюжета три подростка из обычных семей. Им выпадает шанс учиться в престижной школе, где собралась "золотая молодежь". Но из-за разного социального статуса у подростков возникает конфликт, который приведет к убийству.

"Ведьмак"

Геральт из Ривии, наемный охотник за чудовищами, перенесший мутации, идет навстречу своей судьбе в неспокойном мире, где люди часто оказываются куда коварнее чудовищ. Главную роль в сериале играет Генри Кавилл.

"Сексуальное просвещение"

Застенчевый Отис знает о сексе все и даже больше. Мама-сексолог с раннего возраста занималась с парнем половым воспитанием. К чему это приведет - смотрите.

"Эмили в Париже"

Сериал "Эмили в Париже" расскажет о девушке, которая мечтала работать в столице Франции. И когда она получает работу мечты, на ее "пятую точку" сваливаются приключения. Как она найдет баланс между работой, домом и друзьями и как справиться с разными жизненными испытаниями - смотрите в сериале.

"Аббатство Даунтон"

Этот сериал, обнажающий снобизм и интриганство внутри исчезающей классовой системы Англии, рассказывает о событиях жизни семьи Кроули и ее слуг. Сериал получил признание критиков и завоевал много наград. Среди них три "Золотых глобуса", 15 "Эмми", три премии BAFTA.

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