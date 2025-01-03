В украинский прокат фильм выйдет 20 февраля 2025 года.

Вышел украинский трейлер комедийной драмы "Настоящая боль" (A Real Pain), который уже успел получить признание критиков и четыре номинации на "Золотой глобус 2025".

Одновременно стало известно, что фильм выйдет в украинский прокат 20 февраля 2025 года.

В центре сюжета ленты – двоюродные братья Дэвид и Бенджи, полная противоположность друг другу, которые отправляются в Польшу, чтобы почтить память своей покойной бабушки. Их путешествие приобретает новый смысл, когда на фоне семейной истории всплывают давние конфликты из прошлого.

Главные роли в фильме сыграли отмеченные многими наградами Джесси Айзенберг ("Социальная сеть", франшизы "Иллюзия обмана", "Добро пожаловать в Зомбилэнд") и Киран Калкин ("Скотт Пилигрим против мира", сериал "Наследники").

Также в ленте задействованы Уилл Шарп (сериал "Белый лотос"), Дженнифер Грей ("Грязные танцы"), Курт Эджаван ("Убей своих друзей") и другие.

Фильм является второй полнометражной режиссерской работой исполнителя одной из главных ролей Джесси Айзенберга после комедийной драмы "Когда ты закончишь спасать мир" 2022 года.

Премьера "Настоящей боли" состоялась еще в январе 2024 года во время крупнейшего фестиваля независимого кино "Сандэнс" в США. За год путешествий по мировым кинофестивалям фильм собрал более сотни номинаций и 43 победы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 82% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 85 из 100 баллов с пометкой "Обязательно для просмотра" (соответствует характеристике "всеобщее издание"), а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

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