Продолжение популярного сериала появится на экранах уже 29 июня.

Стриминговый сервис Netflix провел презентацию Tudum 2023, которую с нетерпением ждали киноманы. Среди прочего, там показали фрагмент из третьего сезона "Ведьмака", который уже скоро можно будет посмотреть.

В третьем сезоне главного персонажа все еще играет британский актер Генри Кавилл. Известно, что в четвертом его место займет Лиам Хемсворт.

Динамичный отрывок "Ведьмака" заинтриговал фанов, однако многие выразили недовольство. Третий сезон является адаптацией романа "Время презрения" - четвертой части из цикла "Ведьмак", написанного Анджеем Сапковским. Пользователи считают, что в сериале слишком много новшеств, от книжной истории там осталось очень мало.

Впрочем, критика не мешает "Ведьмаку" оставаться одним из самых обсуждаемых и популярных сериалов. Эффектные битвы, интересные сюжетные повороты и, несомненно, "краш" зрительниц Генри Кавилл - третий сезон точно не оставит кого-то равнодушным.

Известно, что продолжение сериала выйдет на экраны уже скоро. Третий сезон "поделили" на две части. Первая, состоящая их пяти серий, будет доступна для просмотра уже 29 июня. А вторая часть, состоящая из трех эпизодов, появится на экранах 27 июля.

Сериал "Ведьмак" - что известно

Дарк-фэнтези сериал "Ведьмак" (The Witcher) основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского. Первый сезон стал вольной интерпретацией первых двух книг из саги. Зрители увидели историю, основанную на "Последнем желании" и "Мече Предназначения".

Второй же сезон "Ведьмака" снимали на основе книги "Кровь эльфов". Фанаты саги по-разному реагировали на сериал, не все оценили интерпретацию. В частности, многие взбунтовались из-за того, что Кавилл уйдет из "Ведьмака" после третьего сезона.

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