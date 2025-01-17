На Киевстар ТВ вышел новый украинский сериал о медиках

Видеобиблиотека платформы кино и телевидения пополнилась новым сериалом - медицинской драмой "Материнский инстинкт".

С 17 января украинский сериал "Материнский инстинкт" доступен к просмотру на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ. Он рассказывает историю молодого медика, которую на экране воплотила актриса Анастасия Цимбалару, известная зрителям по сериалу "Женский доктор. Новая жизнь" и фильму "Новогодний переполох".

Преданная своему делу талантливая акушерка-гинеколог Наталья Зарецкая приходит работать в перинатальный медицинский центр. Ежедневно она борется за жизнь младенцев и их матерей. Ее принципиальность и профессионализм вызывают как восхищение, так и острые конфликты с коллегами. Но настоящим испытанием становится непростой выбор между работой, любовью и неожиданной новостью, которая в корне изменит ее жизнь.

Также в сериале сыграли Олег Загородний, Артем Позняк, Екатерина Вишневая, Сергей Дзялик, Екатерина Файн, Ирина Мак и Валерия Ходос.

Видео дня

Смотреть сериал "Материнский инстинкт" можно на 6 устройствах одновременно - телевизоре, планшете, ноутбуке, телефоне, SMART TV и игровой консоли xBox.

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине и всех интернет-провайдеров. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".

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