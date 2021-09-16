Сегодня Микки Рурк отмечает свой день рождения.

16 сентября американский актер Микки Рурк отмечает свое 69-летие. В честь праздника УНИАН предлагает вспомнить лучшие его роли в кино.

Актёрская карьера Микки Рурка началась ещё в 1979 году, но первая крупная роль досталась лишь в 1983 году, когда уже знаменитый кинорежиссёр Фрэнсис Форд Коппола предложил актёру роль мотоциклиста в фильме "Бойцовая рыбка". История рассказывает о двух братьях, которых бросила мать, и они живут с отцом-алкоголиком. Старший брак Мотоциклист решает уехать из маленького провинциального городка в поисках лучше жизни. Но вернется он потом туда совсем другим.

Настоящее мировое признание пришло к актёру с выходом фильма "Девять с половиной недель", благодаря которому Рурк приобрёл титул секс-символа и прочно занял место в плеяде мировых кинозвёзд. Сам актер считает, что это была его лучшая роль. В фильме герой Рурка втягивает девушку в любовные игры, которые заставляют ее отказаться от своих принципов.

После мирового признания Рурк сыграл одну из своих самых знаменитых ролей - частного детектива Гарри Эйнджела в детективном триллере Алана Паркера "Сердце Ангела". По сюжету к нему обращается некий Луис Сайфер с просьбой разыскать талантливого музыканта Джонни Фэйворита, который попал в психиатрическую лечебницу, а затем его следы и вовсе исчезли. Гарри начинает расследовать дело, в котором очень много загадок.

Вершиной актёрского мастерства Рурка была признана роль рестлера Рэнди "Барана" Робинсона в драме режиссёра Д. Аронофски "Рестлер". За эту работу актёр удостоился множества престижных кинонаград. По сюжету, боец, получив инфаркт во время одного из матчей, услышал от врачей неприятную весть: если он продолжит выступления, то может умереть. Но он таки решается еще на один бой, зная, что идет на верную смерть.

Также интерес у зрителей вызвал фильм "Эшби", в котором Рурк сыграл главную роль отставного сотрудника ЦРУ, которому осталось жить всего несколько месяцев.

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Автор: Диана Могилевич