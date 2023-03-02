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Марина Григоренко
Кадр из мультфильма "Мавка. Лесная песня" / фото FILM.UA Group

"Мавка. Лесная песня", "Крид III" и "Кит": что смотреть в кинотеатрах со 2 марта

07:29, 02.03.2023
7 мин. 242

На этой неделе в прокат наконец выходит украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки, на создание которого ушло почти 200 миллионов гривень и несколько лет. Также на "больших экранах" можно будет посмотреть спортивную драму "Крид III" из франшизы "Рокки" и нашумевшую камерную драму Даррена Аронофски "Кит" с Бренданом Фрейзером. Об этих и других новинках читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели.

Мавка. Лесная песня

Мавка. Лісова пісня (Украина, 2023, анимация/приключения/фэнтези/семейный)

Долгожданный украинский анимационный фильм стоимостью 200 миллионов гривень, снятый по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня", после нескольких лет обсуждений, наконец выходит в широкий прокат.

В центре сюжета фильма – душа и новоизбранная хранительница леса Мавка, чье главное призвание – защищать лес и его главное сокровище – Источник жизни – от любых посягательств людей. Однажды в лес забредает Лукаш – обычный деревенский парень с редким музыкальным талантом. Мавка и Лукаш встречаются и влюбляются друг в друга. Но вместе с тем Мавка оказывается перед сложным выбором: любовь или ее долг перед лесом.

Над персонажем Мавки работали сразу три украинские артистки: актриса Наталья Денисенко озвучила главную героиню, певица Христина Соловий спела в двух официальных саундтреках фильма, а прима-балерина Екатерина Кухар наделила ее движениями и пластикой.

Обзор фильма ждите УНИАН немного позже.

Крид III: Наследие Рокки Бальбоа

Creed III (США, 2023, драма / спорт)

В третьей части этой спортивной франшизы Адонис Крид, достигнув вершин в мире бокса, становится успешным и в карьере, и в семейной жизни. Все у него идет замечательно, пока на горизонте не появляется его друг детства Дэмиен, который был настоящим гением бокса в свои юношеские годы, но попал в тюрьму на 18 лет и все потерял. Теперь он стремится доказать, что его место – на ринге. Ради этого он готов на все, даже бросить смертельный вызов Адонису.

Как и в двух предыдущих частях, главную роль в фильме исполнил Майкл Б. Джордан ("Черная пантера", "Фантастическая четверка"), он же выступил режиссером ленты. Также в фильме сыграли Тесса Томпсон ("Крид"," Тор: Рагнарок", "Аннигиляция"), Вуд Харрис ("Бегущий по лезвию 2049", "Судья Дредд", "Человек-муравей"), Флориан Мунтяну ("Шан-Чи и Легенда Десяти колец", "Крид 2", "Викинги: Вальгалла") и другие. Роль нового соперника Крида исполнил Джонатан Мейджорс (сериал "Локи", "Человек-муравей и Оса: Квантомания", "Мстители: Династия Канга").

Премьера фильма состоялась еще месяц назад, но в широкий прокат он выходит только сейчас. Стоит отметить, что критики высоко оценили дебютную режиссерскую работу Джордана.

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном обзоре.

Кит

The Whale (США, 2022, драма)

До украинских кинотеатров наконец добрался один из главных фильмов прошлого года – камерная драма "Кит", рассказывающая о 270-килограммовом учителе-отшельнике, который отчаянно пытается наладить отношения со своей бунтующей дочкой. Однако это задача не из легких, ведь девушка не может простить отцу то, что в свое время он бросил семью ради парня-студента. После смерти возлюбленного Чарли впадает в депрессию и начинает заедать стресс, что, в итоге, и приводит к его нынешней ситуации.

Главную роль в фильме исполнил звезда приключенческих боевиков 2000-х Брендан Фрейзер ("Мумия", "Путешествие к центру Земли", "Джордж из джунглей"), который после длительного творческого застоя предстал совсем в новом амплуа и настолько впечатлил критиков, что сейчас считается одним из главных претендентов на "Оскар". Также в ленте сыграли звезда шоу "Очень странные дела" Сэди Синк, Саманта Мортон, известная по ролям в фильмах "Фантастические звери" и "Особое мнение", и Хонг Чао, которая недавно появлялась на "больших экранах" в ленте "Меню".

Режиссером фильма выступил мастер по созданию тяжелых драм Даррен Аронофски, в творческом наследии которого такие признанные критиками работы, как "Реквием по мечте", "Фонтан", "Реслер", "Черный лебедь" и "Мать!".

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном обзоре.

Ритуал Красной книги

The Red Book Ritual (Новая Зеландия, 2022, ужасы)

Этот низкобюджетный фильм ужасов с не самыми лучшими отзывами расскажет о компании друзей, которые решают сыграть в мистическую игру "Ритуал Красной книги". Правила таковы: в тихой комнате необходимо зажечь свечу, поставить ее в центре стола и задать книге свой вопрос. Сразу после первого вопроса друзья понимают, что они не одни. Древняя книга уже не просто отвечает, А начинает рассказывать свои истории. Теперь выйти из игры можно, получив разрешение. Вот только таинственная Красная Книга не намерена никого отпускать.

Вкус вишни

Ta'm e guilass (Франция, Иран, 1997, драма)

В рамках ретроспективы киноклассики украинским киноманам покажут драму иранского режиссера Аббаса Киаростами "Вкус вишни", получившую Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1997 года.

В центре сюжета фильма – мужчина средних лет, который планирует совершить самоубийство. Он уже даже выкопал себе могилу в горах, но ему нужен кто-то, кто зароет его в землю. Герой отправляется в Тегеран, чтобы нанять помощника. Сначала он пытается уговорить молодого солдата-курда, который от него убегает, затем – студента-афганца, который читает ему проповедь о грехе самоубийства. Наконец он встречает старого азербайджанца-таксидермиста, который соглашается выполнить предложенную работу, однако стремится убедить господина Бади отказаться от своего намерения, рассказав, что в прошлом и сам хотел повеситься, но его удержал от самоубийства вкус вишни, ставший символом жизни.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияет комендантский час, воздушные тревоги и отключения электроэнергии.

Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто.

Что касается отключений электроэнергии, то во многих кинотеатрах уже есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключений света. Если же в кинотеатре нет генератора и сеанс отменяют, тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы марта 2023 года – на этой неделе стартуют третий сезон космического вестерна "Мандалорец" с Педро Паскалем от Disney+, музыкальная драма "Дейзи Джонс и шестерка" с внучкой Элвиса Пресли Райли Кио от Prime Video и второй сезон откровенного сериала "Секс/Жизнь" от Netflix.

Марина Григоренко

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