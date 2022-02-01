Ольга Сумская сыграла роль забавной Тамары Павловны.

Актриса Ольга Сумская в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала, что на роль Тамары Павловны в новой украинской комедии "Любовь и Блогеры" ее утвердили без кастинга.

"Это, пожалуй, один из немногих проектов, куда я прошла без кастинга. Продюсеры меня просто пригласили сыграть конкретную роль в фильме. С Евгением Таллером (продюсер, сорежиссер комедии, - УНИАН) мы познакомились еще около 10 лет назад. Он подошел ко мне на премьере одного из полных метров, хотел что-то спросить по поводу интервью, и в конце нашего разговора так дерзко сказал мне: "Ольга Вячеславовна, вот я стану продюсером и буду снимать вас в кино". Как видите, прошли годы, и он сдержал слово. Было очень приятно, что роль уже была рассчитана на меня и без кастинга", - рассказала Сумская.

По словам актрисы, ее героиня Тамара Павловна - острохарактерная, забавная, знающая себе цену.

Читайте такжеДжейсон Момоа может сыграть антагониста в "Форсаже 10" - СМИ"По фразе и одной из сцен уже можно понять ее темперамент: "Если есть на свете рай, то это Кагарлицкий край". Она говорит характерным для нашего условного Кагарличья суржиком. У Тамары Павловны вообще такие какие-то непонятные и чуточку неадекватные черты, которые обычно очень интересны зрителю. Нужно было следить за языком, походкой, манерно держаться. Эта героиня мне сразу понравилась, и я играла ее с огромным удовольствием", - добавила Ольга.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала о своей роли в сериале "Крепостная".

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