УНИАН назвал лучшие фильмы 2022 года, которые можно пересмотреть или ознакомиться с ними, если вы их ещё не видели.

2022 год был очень интересным для любителей кино и подарил много достойных картин в разных жанрах. УНИАН подготовил подборку лучших фильмов этого года с высокими оценками кинокритиков и хвалебными отзывами зрителей.

Топ Ган: Мэверик - боевик, драма

Драматический боевик с харизматичным Томом Крузом в главной роли стал продолжением фильма 1986 года "Лучший стрелок". "Топ Ган: Мэверик" стал одним из самых кассовых фильмов в истории кинематографа и так понравился зрителям, что его даже покажут в повторном прокате.

Фильм рассказывает историю американского пилота, который сталкивается со сложной миссией. Зрителям понравится дикая харизма Тома Круза и невероятные трюки, часть которых актер выполнял лично.

Вышка - триллер, ужасы

Любители триллеров могут получить заряд адреналина, посмотрев пугающе минималистичный фильм "Вышка". По сюжету фильм любительница экстремального спорта Бекки вместе со своей подругой взбирается на вышку высотой 600 метров, чтобы развеять прах покойного мужа, которых погиб при альпинизме.

Безжизненные и пустынные пейзажи фильма, а также кадры на 600-метровой высоте пробирают до мурашек. Фильм хорошо передает ощущение смертельной опасности экстремальных видов спорта.

Мир Юрского периода 3: Господство - научная фантастика

Если вы любите фантастику и без ума от динозавров, то фильм "Мир Юрского периода 3" обязателен к просмотру. По сюжету динозавры сосуществуют с людьми по всему миру, но все же остаются опасными и страшными ящерами, с которыми людям надо ужиться. Актерский состав фильма буквально "лопается" от звездных имен, а спецэффекты потрясают.

Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия - супергерои, боевик, приключения, научная фантастика

Киновселенная Marvel порадовала своих фанатов, выпустив в 2022 году продолжение фильма про харизматичного и яркого Доктора Стренджа, сыгранного обаятельным Бенедиктом Камбербетчем. "Доктор Стрэндж 2" представляет нам новую героиню Америку Чавез, которая умеет путешествовать между мирами. Её силой хочет завладеть злодейка Алая Ведьма, с которой будет бороться герой Камбербетча.

Аватар: Путь воды - научная фантастика, боевик

Продолжение культового фильма "Аватар" вышло в самом конце декабря, но уже понятно, что картина точно войдет в топ лучших фильмов 2022 года. Как и предыдущий фильм, "Аватар 2" рассказывает о землянине Джейке Салли и его новой жизни на планете Пандора с местными гуманоидами. У Джейка теперь есть жена и двое детей. Он хочет защитить свой новый дом от землян, которые снова хотят разрушить планету.

Фильм идет 3 часа, но из-за увлекательного сюжета и сочной картинки это время пролетит быстро. Графика фильма потрясает: планета Пандора выглядит совершенно настоящей, а показанный в фильме океан похож на живой.

Бэтмен - супергерои, боевик, драма, детектив

Этот боевик является перезапуском серии фильмов о легендарном супергерое Бэтмене. Главную роль Бэтмена в исполняет звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон, и со своей работой актер справился великолепно.

Бэтмен борется с преступностью и коррупцией в своем городе, наказывая недобросовестных чиновников. В фильме уделяется много времени размышлениям о справедливости, классовом неравенстве и о том, какие методы решения этих проблем морально допустимы.

Смерть на Ниле - детектив, криминал, драма

"Смерть на Ниле" - это экранизация одноименного романа знаменитой писательницы детективов Агаты Кристи. Фильм точно понравится всем любителям детективов и любовных историй "с огоньком". Картина рассказывает о безумных поступках, на которые люди идут ради любви.

По сюжету фильма богатая красавица Линнет Дойл "увела" возлюбленного у своей лучшей подруги Джеки. Джеки очень разозлилась на бывшую подругу и начала маниакально преследовать Линнет на каждом шагу, и даже отправилась за молодоженами в путешествие по Нилу. Во время свадебного путешествия Линнет убивают, а подозрение, естественно, падает на Джеки, которая отрицает свою вину.

Фантастические твари 3: Тайны Дамблдора - фэнтези, приключения

"Волшебная" история из мира "Гарри Поттера" рекомендуется только тем людям, которые знакомы с предыдущими двумя картинами франшизы "Фантастических тварей", иначе вам трудно будет понять сюжет. Фильм показывает молодость будущего директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, который противостоит своему бывшему другу темному волшебнику Грин-де-Вальду. Злодей пытается захватить власть над всем миром, а Дамблдор должен ему помешать.

Анчартед: На картах не значится - приключения, боевик

Этот фильм является экранизацией одноименной игры, хотя понравится даже тем, кто совершенно незнаком с первоисточником. "Анчартед" рассказывает историю любителя приключений Нетана Дрейка, который отправляется в опасное приключение в поиске сокровищ. Сюжет фильма простой и не очень оригинальный, но картина всё равно смотрится интересно и легко. Зрителей "цепляют" понятные и реалистичные герои, а также приятный юмор.

Клондайк - украинский, военный, драма

Украинский фильм "Клондайк" вошел в список претендентов на премию "Оскар" и высоко оценен критиками, а значит точно достоин внимания. Драматический фильм рассказывает о судьбе обычной семьи в Донецкой области, которые переживают все ужасы войны, но отказывают уезжать из родного места. Переломным моментом в их жизни становится 17 июля 2014 года, когда неподалеку от села падает сбитый сепаратистами пассажирский самолет Boeing 777.

Из моего окна - романтика, мелодрама

Этот испанский фильм понравится любителям красивых романтических историй. Он рассказывает о безответной любви молодой девушки к своему соседу. Девушка наблюдает за своим возлюбленным из своего окна, но не решается рассказать ему о своих чувствах.

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