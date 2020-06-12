Кристиан Бэйл может озвучить Наполеона в экранизации "Скотного двора" - СМИ

Премьера экранизации намечена на 2021 год.

Netflix работает над CGI-фильмом по мотивам «Скотного двора» Джорджа Оруэлла. Одна из главных ролей озвучки может достаться Кристиану Бейлу.

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Как сообщает «Мир фантастики», об этом на Patreon рассказал Инсайдер Дэниел Рихтман.

Сценарием картины занимается Николас Столлер («Всегда говори «да», «Побег из Вегаса»), а режиссером выступает актер Энди Серкис.

Сейчас Netflix рассматривает Кристиана Бэйла в качестве актера озвучки одного из главных персонажей – хряка-автократа по кличке Наполеон.

Премьера экранизации намечена на 2021 год.

Ранее телевизионная сеть HBO заказала производство мини-сериала о жизни во время пандемии коронавируса.

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