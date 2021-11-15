Ни актеры, ни сервис Netflix не озвучили точные данные по статистике просмотров.

Криминальная комедия "Красное уведомление", вышедшая на стриминговом сервисе Netflix 12 ноября, установила рекорд по просмотрам в день премьеры.

Этой новостью в Twitter поделились исполнители главных ролей Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

Читайте такжеРайану Рейнольдсу – 45: за какие роли все любят звезду "Дэдпула""Это потрясающе! Что я могу сказать, вы, ребята, лучшие и являетесь причиной, по которой мы делаем эти фильмы. Благодарна и взволнована! Спасибо Netlfix и всей команде "Красного уведомления", — написала актриса.

Рейнольдс добавил, что это крупнейший старт за всю историю Netflix и поздравил команду.

"Вау. Крупнейший старт за всю историю Netflix. Поздравления всей команде!", — добавил он.

Напомним, 12 ноября Netflix выпустил один из своих самых громких кинопроектов года – комедийный экшн "Красное уведомление"/ Red Notice (США, 2021) с Дуэйном "Скалой" Джонсоном, "чудо-женщиной" Галь Гадот и весельчаком Райаном Рейнольдсом.

По сюжету фильма, в мире международной преступности Интерпол выпускает так называемое "красное уведомление" – глобальное предупреждение, чтобы выследить и поймать самого разыскиваемого вора в мире искусства. "Скале" досталась роль Джона Хартли – агента Интерпола, величайшего следопыта в мире, Рейнольдсу – величайшего афериста в мире Нолана Бута, а Гадот – величайшего вора в мире искусства Сары Блэк.

Автор: Ольга Робейко