Премьера фильма состоится на Netflix 12 ноября 2021 года.

В сети появился трейлер предстоящего американского комедийного боевика "Красное уведомление".

Известно, что режиссерское кресло занял Роусон Маршалл Тёрбер. Он же выступил и в роли сценариста. Главные роли в фильме сыграют Дуэйн "Скала" Джонсон, Галь Гадот, Райан Рейнольдс. Также к актерскому составу присоединятся Риту Арья и Крис Диамантопулос.

Сюжет. В мире международной преступности Интерпол выпускает "красное уведомление" - глобальное предупреждение, чтобы выследить и поймать самого разыскиваемого вора в мире искусства.

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Автор: Диана Могилевич