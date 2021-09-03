Фильм выйдет на Netflix / Скриншот YouTube
В сети появился трейлер предстоящего американского комедийного боевика "Красное уведомление".
Известно, что режиссерское кресло занял Роусон Маршалл Тёрбер. Он же выступил и в роли сценариста. Главные роли в фильме сыграют Дуэйн "Скала" Джонсон, Галь Гадот, Райан Рейнольдс. Также к актерскому составу присоединятся Риту Арья и Крис Диамантопулос.
Сюжет. В мире международной преступности Интерпол выпускает "красное уведомление" - глобальное предупреждение, чтобы выследить и поймать самого разыскиваемого вора в мире искусства.
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