Награды получили лучшие актрисы и актеры.

В ночь с 23 на 24 февраля состоялась 31-я церемония премии Гильдии киноактеров США (SAG Award). Она считается последним важным событием сезона перед "Оскаром". Награды, уже по традиции, вручали тем актерам, которые отличились своими ролями в фильмах и сериалах в 2024 году.

Главным рекордсменом по количеству наград стала команда американского историко-драматического сериала "Сегун". Лента получила три награды, в том числе и главные статуэтки в категории "Лучший актерский состав сериала" и в профильных актерских номинациях.

Детективный триллер "Конклав", который рассказывает тайны Ватикана и скандалы католической церкви, одержал победу в категории "Актерский состав в игровом кино".

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Что касается актеров, то лучшими стали Тимоти Шаламе за роль в фильме "Боб Дилан: Совершенный незнакомец", а также Деми Мур, которая сыграла в кинокартине "Субстанция".

Кстати, фильм "Анора", где сыграл российский актер-путинист Юрий Борисов, был номинирован в трех категориях. Однако он не одержал победу ни в одной из номинаций.

Полный перечень победителей премии Гильдии киноактеров США 2025:

Актерский состав в драматическом сериале - сериал "Сегун"

Актерский состав в игровом кино - фильм "Конклав"

Актерский состав в комедийном сериале - сериал "Убийства в одном здании"

Мужская роль - Тимоти Шаламе, фильм "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

Мужская роль второго плана - Киран Калкин, фильм "Настоящая боль"

Актер в драматическом сериале - Хироюки Санада, сериал "Сегун"

Актер в мини-сериале или фильме - Колин Фаррелл, сериал "Пингвин"

Актер в комедийном сериале - Мартин Шорт, сериал "Убийства в одном здании"

Женская роль - Деми Мур, фильм "Субстанция"

Женская роль второго плана - Зои Салдана, фильм "Эмилия Перес"

Актриса в драматическом сериале - Анна Саваи, сериал "Сегун"

Актриса в мини-сериале или фильме - Джессика Ганнинг, сериал "Олененок"

Актриса в комедийном сериале - Джин Смарт, сериал "Хитрости"

Премия за особые достижения в кино - актриса Джейн Фонда.

Напомним, ранее были названы победители кинофестиваля Берлинале-2025.

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