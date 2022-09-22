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Марина Григоренко
Кадр из фильма "Аватар" 2009 года / фото 20th Century Fox

"Аватар", "Криминальный город 2" и Манхэттенский фестиваль короткометражек: что в кино с 22 сентября

09:13, 22.09.2022
8 мин. 440

С 22 сентября 2022 года в украинских кинотеатрах ожидается несколько новинок – боевик "Криминальный город 2", а также триллеры "Покаяние" и "Риф: Монстр глубин". Кроме того, украинским киноманам накануне выхода фильма "Аватар: Путь воды" еще раз покажут первый фильм знаменитой саги. Также в кинотеатрах стартует ежегодный Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов. Онлайн, тем временем, выйдет романтическая комедия "Знакомьтесь, милая" со звездой "Теорий большого взрыва" Кейли Куоко и комиком Питом Дэвидсоном. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Аватар / Avatar (США, 2009)

Пока весь мир ждет выхода в декабре 2022 года продолжения культового научно-фантастического фильма "Аватар" от режиссера Джеймса Кэмерона, в кинотеатрах Украины решили напомнить зрителям, что, собственно, происходило в первом фильме.

Основные события фильма происходят в середине 22 века на далекой вымышленной планете Пандоре с необычайной флорой и фауной, которую населяют трехметровые голубые разумные гуманоиды. Группа ученых с Земли, ресурсы которой фактически исчерпаны, отправляется на колонизированную людьми Пандору на поиски редкого минерала, способного положить конец проблемам землян.

Главные роли в фильме исполнили Сэм Уортингтон ("Терминатор: Да придет спаситель", "Битва Титанов", "Эверест"), Зои Салдана ("Звездный путь", "Стражи Галактики", "Проект Адам") и Сигурни Уивер ("Чужой", "Охотники за привидениями", "Сердцеедки").

Сага "Аватар" – фактически проект всей жизни для режиссера Джеймса Кэмерона ("Терминтор", "Чужие", "Титаник"). Он начал работать над концепцией первого фильма еще в середине 90-х, но, по его словам, на тот момент еще не существовало технологий, способных воплотить его видение картины. В конце концов, он выпустил первый "Аватар" только в 2009 году. Картина имела коммерческий успех и снискала одобрение критиков, побила несколько рекордов по сборам, став первым фильмом в истории кинематографа, кассовые сборы которого превысили отметку в 2 миллиарда долларов. Фильм был номинирован на "Оскар" в девяти категориях и одержал победу в трех из них: "Лучшая операторская работа", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучшая работа художника-постановщика".

После успеха фильма Кэмерон подписал контракт с 20th Century Fox на создание аж четырех сиквелов, впрочем, выхода второй части пришлось ждать целых 13 лет. Ожидается, что еще три фильма придется ждать меньше – они выйдут в 2024, 2026 и 2028 годах.

Криминальный город 2 / Веомјое dosi 2 (Южная Корея, 2022)

Фильм является продолжением успешной картины 2017 года, которая стала первой из серии "Криминальный город" – уже известно, что третья часть находится в разработке. В центре сюжета – харизматичный оперативник сеульской полиции Ма Сок, который борется с преступностью. Во второй части герой отправляется со спецзаданием во Вьетнам, чтобы поймать беглого преступника, который нападает на туристов. Но на месте возникают новые обстоятельства.

Главную роль в обоих фильмах исполнил один из самых успешных актеров Южной Кореи Ма Дон Сок, известный по фильмам "Поезд в Пусан" и "Вечные".

Фильм вышел в прокат на родине еще летом 2022 года, собрав немалую "кассу" и положительные отзывы.

Покаяние / The Enforcer ( США, 2022)

В центре сюжета фильма – наемный убийца по имени Куда. Однажды он встречает 15-летнюю девушку Билли, которой некуда вернуться и не к кому обратиться. Билли напоминает Куде его собственную дочь-подростка. Когда герой узнает, что владелица стриптиз-клуба силой затянула Билли в киберсекс-торговлю, Куда готов пожертвовать всем ради спасения девушки.

Главную роль в фильме исполнил Антонио Бандерас ("Маска Зорро", "Отчаянный", "Кожа, в которой я живу", "Uncharted: Неизведанное"). Также в нем сыграли Кейт Босворт ("Возвращение Супермена", "Двадцать одно", "Соломенные псы"), Золи Григгс ("Wu-Tang: Американская сага", "Макс Фист") и другие.

Риф: Монстр глубин / The Reef: Stalked ( Австралия, 2022)

По сюжету фильма, четыре подруги отправляются на экзотический остров в Тихом океане, чтобы заняться дайвингом и каякингом. Для них это должны быть идеальные каникулы: подальше от цивилизации, в окружении лазурной воды и песчаных пляжей. Однако они еще не знают, что монстр из самой глубины приготовился к охоте, и скоро большая белая акула превратит их наибольшие ужасы в реальность.

Фильм является сиквелом фильма "Риф" 2010 года – обе картины снял Эндрю Трауцки, специализирующийся на триллерах о выживании в дикой природе.

В мировой прокат картина вышла еще летом 2022 года и получила средние отзывы.

Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2022

22 сентября в кинотеатрах Украины стартует крупнейший в мире интерактивный фестиваль короткометражек, в рамках которого победителей определяют непосредственно зрители. Продлится мероприятие до 7 октября.

В этом году в программу фестиваля вошло 10 фильмов из разных стран в различных жанрах:

Дон против молнии / Don Vs Lightning (Великобритания, 2021). Старый ворчун Дон стремится к спокойной жизни в сельской местности шотландского нагорья. И его тихая жизнь уже никогда не будет такой, как раньше, ведь у вселенной на мужчину свои планы.

С любовью, папа / Love, Dad (Чехия, Словакия, 2021). Уже взрослая женщина находит письма, которые отец когда-то писал ей из тюрьмы. Она решает ответить ему, изложив все то, о чем не решалась сказать раньше.

Спасти пчел / Save The Bees (США, 2022). Ужасное событие делает и без того беспорядочное расставание влюбленных еще более беспорядочным. Тогда пара решает забыть о своих разногласиях, чтобы спастись.

Лечение / El Tratamiento (Испания, 2019). Клиника предлагает лысым мужчинам надежный способ восстановить волосы... при условии, что их не отпугивает один противоречивый побочный эффект.

Свободное падение / Free Fall (Франция, 2021). Лондонский биржевой маклер с плохой репутацией заключает сделку всей своей жизни. Происходит это 11 сентября, в день атаки Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Фильм вдохновлен реальной историей.

Фетиш / Fetish (США, 2022). Секс на одну ночь уже не кажется главной героине хорошей идеей, когда утренний завтрак после сопровождается фетишизмом.

Пловец свободы / Freedom Swimmer (Австралия, Франция, 2021). Дедушка рассказывает внучке, как он когда-то плыл из Китая в Гонконг. Но теперь остров, который когда-то был для него свободой, стал совсем другим.

Одеяло / Lakana (Финляндия, 2022). Финляндия, зима 1939-го. 10-летнюю девочку отправляют за молоком для братика. Тонкий лед – не единственная опасная вещь на ее пути.

Варша / Warsha (Франция, Ливан, 2022). Варша следит за Могамедом, сирийским мигрантом, который работает крановщиком в Бейруте. Однажды утром он вызвался управлять одним из самых высоких и опасных кранов в Ливане. Вдали от всех, он может воплотить свою тайную страсть и обрести свободу.

Большая зелень / Le Grand Vert (Франция, 2020). Владелица лесозаготовительной компании застревает на дереве без лестницы и без сигнала на мобильном телефоне. Единственный выход – вверх, в поисках связи.

Подробнее о фестивале вы можете прочитать по ссылке.

Знакомьтесь, милая / Meet Cute (США, 2022)

21 сентября Peacock выпустит романтическую комедию со звездой "Теории большого взрыва" Кейли Куоко и комиком Питом Дэвидсоном в главных ролях.

Картина расскажет о жительнице Манхэттена Шейле которая случайно находит машину времени в маникюрном салоне. Она решает воспользоваться ею, чтобы исправить то, что пошло не так, на ее последнем свидании.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы сентября 2022 года – на этой неделе стартуют очередной сериал из мира "Звездных войн" под названием "Андор" и сиквел/перезапуск популярного научно-фантастического сериала начала 90-х "Квантовый скачок".

Марина Григоренко

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