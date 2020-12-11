Известный южнокорейский режиссер получил множество престижных наград.

Южнокорейский режиссер и сценарист Ким Ки Дук умер от коронавируса в возрасте 59 лет. УНИАН вспоминает, чем прославился и какие фильмы снял выдающийся корейский режиссер.

Биография Ким Ки Дука

Будущий режиссер родился в маленькой южнокорейской деревне в небогатой семье в 1960 году. Вскоре его семья переехала в столицу, где Ким с юности работал на заводе, а затем отслужил в армии. После армии он работал в церкви для незрячих людей, где пробудилась его страсть к творчеству. В 1990-1992 годах в тридцатилетнем возрасте он поехал во Францию, где изучал искусство и художество.

В 1993 году Ким Ки Дук получил награду Института сценаристов за сценарий к фильму "Художник и преступник, приговорённый к смерти". В 36 лет в 1996 году лет он снял свой первый фильм по своему же сценарию "Крокодил". Фильм рассказывал о судьбе уголовника по кличке Крокодил, который живет под мостом вместе с бездомным стариком. Крокодил спасает красивую утопленницу, но лишь для того, чтобы сексуально эксплуатировать ее.

Эта картина представила особенности художественного стиля Ким Ки Дука: сочетание красоты и лирики с жестокостью, конфликтами и темными сторонами человека. Следующими фильмами режиссера стали картины "Дикие животные" (1997), "Отель «Птичья клетка»" (1998), "Остров", "Реальный вымысел" (2000). Его фильмы были известны обилием сцен жестокости и насилия, а героями часто становились несчастные и обездоленные люди.

В 2003 году снял известную художественную драму "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", который получил несколько престижных наград. В 2004 представил романтическую драму "Пустой дом" о несчастной любви. Одной из самых известных картин актера стала криминальная драма "Пьета" 2012 года, которая получила приз Венецианского кинофестиваля и стала известной во всем мире.

Фильмы актера были очень известны в мире, а сам Ким Ки Дук являлся одним из самых знаменитых корейских режиссеров и сценаристов. Однако на родине он не получил славы.

Меня знают как человека, который представляет корейский кинематограф за границей. Но особой популярностью мои фильмы не пользуются. Соотечественники не смотрят их, а если и смотрят, то, по-моему, ничего не понимают. Большинство возмущается – им кажется, что мои фильмы показывают миру дурные стороны нашего общественного уклада.

Ким Ки Дук скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 59 лет. Режиссер во время смерти находился в Латвии, где он хотел купить недвижимость.

Полная фильмография Ким Ки Дука

2019 - Растворяться

2018 - Человек, место, время и снова человек

2018 - Кто есть бог?

2016 - Сеть

2013 - Мебиус

2012 - Пьета

2011 - Ариран

2008 - Мечта

2007 - Вздох

2006 - Время

2004 - Самаритянка

2003 - Весна, лето, осень, зима... и снова весна

2001 - Плохой парень

2001 - Адрес неизвестен

2000 - Остров

1998 - Отель «Птичья клетка»

1997 - Дикие животные

1996 - Крокодил

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Автор: Екатерина Пулатова