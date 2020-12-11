Смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова.

В Латвии от осложнений COVID-19 умер южнокорейский кинорежиссёр Ким Ки Дук.

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Как рассказал директор ArtDocFest/Rīga Виталий Манский, Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября. По неофициальной информации, он планировал приобрести дом в Юрмале и оформить вид на жительство.

На запланированную встречу режиссер не явился и начиная с 5 декабря не выходил на связь. Его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам.

Виталий Манский сообщил, что сегодня появилась информация о том, что режиссер умер в больнице в 1:20 от осложнений COVID-19. Смерть Ким Ки Дука, по словам Манского, подтвердила его переводчица Дарья Крутова.

Ким Ки Дук родился в 1960 году в южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто. Его режиссерский дебют состоялся в 1996 году с фильмом «Крокодил». Режиссер стал лауреатом Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Наградами удостоены его фильмы «Пьета» (2012 год), «Пустой дом» (2004), «Ариран» (2011) и «Самаритянка» (2004).

Ким Ки Дук снял такие фильмы, как «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Пустой дом», «Мебиус», «Адрес неизвестен» и «Время».

В 2017 году анонимная актриса обвинила его в насильственном принуждении к съемкам в сцене секса в фильме «Мёбиус». В 2018 году еще три женщины обвиняли его в сексуальном насилии. Ким Ки Дук выступил со встречными исками в связи с ложными обвинениями

В январе 2019 года Кима приговорили к штрафу в размере, эквивалентном 4,450 долларов США, за нападение. Обвинение в сексуальном нападении при этом было снято.

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Автор: УНИАН