Пока дата премьеры "Дьявола в белом городе" неизвестна.

Голливудский актер Киану Ривз снимется в новом сериале "Дьявол в белом городе".

Режиссером сериала стал получивший премию "Оскар" за лучшую режиссуру Мартин Скорсезе, а продюсером - оскароносный актер Леонардо Ди Каприо.

По сюжету, маньяк Генри Говард Холмс возвел отель, в котором мучил и убивал женщин. Полиция считает, что его жертвами стали 200 девушек, но доказать это невозможно. Останки жертв, которые были найдены в отеле, невозможно идентифицировать. В результате маньяка повесят.

Стоит отметить, что главную роль сыграет сам Леонардо Ди Каприо. Кто из актеров еще к нему присоединится - пока неизвестно.

Напомним, ранее СМИ рассекретили гонорар Киану Ривза за съемки в новой "Матрице".

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