Актеру заплатили от 12 до 14 миллионов долларов.

СМИ озвучили примерную сумму гонорара известного канадского актера Киану Ривза за съемки в фильме "Матрица 4: Воскрешение".

Как сообщает Variety, точная сумма гонорара неизвестна. Актеру заплатили от 12 до 14 миллионов долларов.

Предполагается, что Ривз вполне мог согласиться на меньший гонорар, чтобы облегчить съемки фильма. Он уже так поступал во время съемок "Адвоката дьявола".

Также отмечается, что актер еще заработает сверх, когда показ новой "Матрицы" завершится в кинотеатрах.

"Матрица 4: Воскрешение": что известно о новом фильме

Читайте такжеРежиссер раскрыла тайну воскрешения Нео и Тринити в новой части "Матрицы"Премьера долгожданного продолжения культовой фантастической трилогии состоялась на канале HBO Max и в кинотеатрах прошлой ночью.

Главные роли фильма снова достались Киану Ривзу и Кэрри-Энн Мосс.

Режиссером выступила Лана Вачовски. Ее сестра Лилли Вачовски в этот раз не принимала участия в съемках.

Вас также могут заинтересовать новости: