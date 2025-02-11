Екатерина Варченко, Алексей Нагрудный и Андрей Исаенко сыграли в новом полнометражном фильме Студии 'Квартал 95': в сети выложили трейлер ленты

Уже 27 марта состоится премьера комедии-драмы "раша гудбай" от Студии "Квартал 95" об украинке Рите, которая 10 лет живет в оккупации, и попадает на запад Украины. Конечно, годы в пророссийском пространстве не остались без последствий: героиня сама стала носителем больных идей и фейков о родной стране. Однако однажды ее жизнь резко меняется. Вместе с 10-летним сыном она вынуждена бежать, как сама думает - в Россию. Однако, из-за непредвиденных обстоятельств, они оказываются на западе Украины, в Ужгороде. Как сложится ее судьба и сможет ли она бросить вызов всему, что считала правдой?

Главную роль исполнила Екатерина Варченко, а компанию ей составили коллеги Алексей Нагрудный, Анна Буткевич и Андрей Исаенко. Также в ленте снялись актеры: Виталий Иванченко, Слава Красовская, Артем Мяус и Гриша Горобчук.

Создатели фильма подчеркивают, что по жанру "раша гудбай" - это комедия и драма. Лента сочетает в себе глубокую рефлексию над актуальными проблемами и комедийный взгляд на сложные жизненные ситуации, демонстрируя историю сложной трансформации, поиска правды и восстановления личной идентичности.

Видео дня

Фильм выйдет в широкий украинский прокат 27 марта 2025 года.

Информация о фильме:

Оригинальное название: раша гудбай Страна: Украина

Премьера: 27 марта 2025 года

Производство: Студия "Квартал 95"

Дистрибуция: Kinomania Film Distribution

Медиапартнер: 1+1 media

Жанр: комедия, драма

Режиссер: Алексей Кирющенко

Генеральный продюсер: Сергей Шефир

Креативный продюсер: Юрий Костюк

Сценарий: Юрий Костюк, Алексей Кирющенко, Сергей Шефир

Оператор: Сергей Кошель

В ролях: Екатерина Варченко, Андрей Исаенко, Анна Буткевич, Алексей Нагрудный, Виталий Иванченко, Слава Красовская, Артем Мяус, Гриша Горобчук

Soundtrack: Pianoбой, MBreeze

Синопсис: 2023 год. Рита - звезда местного телевидения во временно оккупированной Горловке. Она не просто сторонница нарративов российской пропаганды, а одна из тех, кто активно их распространяет. Однако однажды ее жизнь резко меняется. Вместе с 10-летним сыном Рита вынуждена бежать, как она думает - в Россию. Однако, из-за непредвиденных обстоятельств, они оказываются на западе Украины, в Ужгороде. Как сложится ее судьба и сможет ли она бросить вызов всему, что считала правдой?

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