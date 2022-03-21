Лозница подытожил, что был и остается украинским режиссером.

Режиссер Сергей Лозница отреагировал на свое исключение из Украинской киноакадемии. Из-за того, что в киноакадемии, объясняя свое решение, назвали Лозницу "космополитом", тот обвинил коллег по цеху в сталинском подходе и нацизме.

Об этом он написав в Facebook.

Режиссер отметил, что еще 27 февраля, перед началом полномасштабного вторжения, призывал общественных деятелей осудить агрессию Путина. Также он отметил, что сейчас помогает беженцам за границей.

Именно из-за мягкого отношения к преступлениям России Лозница покинул Европейскую киноакадемию, но выступает против бойкота россиян, выступавших против политики Путина: "В трагической ситуации войны, мне кажется, нужно стараться сохранять здравый смысл. Я против бойкота тех моих коллег, российских кинематографистов, которые выступали и выступают против преступлений путинского режима".

Отдельно Лозница упомянул о скандальном фестивале русского и украинского кино "От Львова до Урала" во Франции, отметив, что мероприятие в Нанте не финансируется российскими институтами, а средства от показа пойдут на экстренную гуманитарную помощь Украине.

"Выступая против "космополитизма", украинские "академики" используют сталинский дискурс, в основе которого - ненависть, отрицание инакомыслия, утверждение коллективной вины, запрет на любые проявление свободного индивидуального выбора… Не гражданская позиция, не стремление к объединению всех здравомыслящих и свободолюбивых людей в борьбе с российской агрессией, не интернациональное усилие всех демократических стран для победы в этой войне, а именно "национальная идентичность". К сожалению, это нацизм. Подарок кремлевской пропаганде от Украинской киноакадемии", - высказался режиссер.

Лозница подытожил, что был и остается украинским режиссером.

Лозницу исключили из Украинской киноакадемии 19 марта, когда украинские кинематографисты узнали о его участии в готовящемся во Франции фестивале российского кино "От Львова до Урала".

20 марта глава киноакадемии Филип Ильенко, объясняя решение организации, назвал режиссера космополитом и обвинил его в конъюнктуре. Украинское культурное сообщество возмутилось позицией Лозницы по перспективам российского кино в Украине.

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