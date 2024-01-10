Премьера сериала от создателей "Игры престолов" запланирована на 21 марта 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер научно-фантастического сериала "Проблема трех тел" (3 Body Problem), снятого по мотивам первого тома трилогии "Память о прошлом Земли" китайского писателя-фантаста Лю Цисиня.

Согласно официальному описанию сериала, роковое решение молодой женщины в Китае 1960-х годов эхом отражается во времени и пространстве, достигнув в результате группы выдающихся ученых в наши дни. Когда законы природы расходятся в них на глазах, пять бывших коллег объединяют усилия перед лицом самой большой угрозы в истории человечества.

Главные роли в сериале исполнили Бенедикт Вонг ("Доктор Стрэндж", "Марсианин", "Прометей"), Эйса Гонсалес ("Форсаж: Гоббс и Шоу", "Аферистка", "Годзилла против Конга"), Джован Адепо ("Оверлорд", "Вавилон", "Мизантроп"), Джон Брэдли ("Игра престолов", "Падение Луны", "Выйду за тебя"), Лиам Каннингем ("Игра престолов", "Ирландец"), Джонатан Прайс ("Завтра не умрет никогда", франшиза "Пираты Карибского моря", сериалы "Игра престолов", "Корона"), Розалинд Чао ("Мулан"), Алекс Шарп ("Суд над Чикагской семеркой", "Отпетые мошенницы"), Бен Шнетцер ("Warcraft: Начало", "Гордость") и другие.

Создали сериал неоднократно отмеченные премией Emmy Дэвид Бениофф и Ди Би Вайсс, ранее подарившие миру шоу "Игра престолов", и номинант на Emmy Александр Ву (сериал "Настоящая кровь").

Одновременно стало известно, что премьера сериала состоится 21 марта 2024 года. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

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