Игровая адаптация популярного мультсериала 2005 года выйдет уже 22 февраля 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер приключенческого фэнтези сериала "Аватар: Последний защитник" (Avatar: The Last Airbender), являющегося игровой адаптацией популярного мультсериала 2005 года.

Действие сериала разворачивается в азиатском мире, разрушенном войной, где определенные люди могут "покорить" одну из четырех классических стихий – воду, землю, огонь или воздух. Главный герой сериала Аанг является Аватаром – единственным магом, способным использовать все элементы, который призван принести мир и остановить войну, развязанную Народом огня много лет назад. Вместе со своими новыми товарищами Катарой и Соккой Аанг изучает и развивает свои силы, а также скрывается от принца Зуко из Народа огня, который стремится вернуть себе честь, пленив Аватара.

Главную роль в сериале исполнил 14-летний канадский актер Гордон Кормье, которого до этого зрители могли видеть хоррор-сериале "Противостояние" по одноименному роману Стивена Кинга.

Первый сезон сериала "Аватар: Последний защитник" будет насчитывать восемь эпизодов продолжительностью по одному часу каждый. Все они выйдут одновременно.

Отметим, что эта вселенная не имеет никакого отношения к культовой кинофраншизе "Аватар" Джеймса Кэмерона, первый фильм которой вышел только в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, ранее Netflix представил первый тизер сериала "Рипли" с Эндрю Скоттом и Дакотой Феннинг, который является адаптацией серии романов американской писательницы Патриции Хайсмит о хладнокровном авантюристе Томе Рипли.

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