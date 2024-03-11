В центре сюжета фильма – учитель старшей школы и писатель Лоранс, который несмотря на безумную любовь к своей девушке все же решает сменить пол.

14 марта 2024 года в избранных украинских кинотеатрах начинается весенний сезон ретроспективы, в рамках которого в прокат возвращаются три ленты, считающиеся современной классикой. Фильмом марта станет мелодрама "И все же Лоранс" (Laurence Anyways) Ксавье Долана – режиссера, который быстро взлетел на кинопьедестал, громко заявив о себе в Каннах в возрасте 19 лет.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" подготовили три причины, почему фильм стоит посмотреть на большом экране, а также рассказали, почему он является выдающимся для 21 века.

Причина 1: Режиссер-вундеркинд

Режиссер, сценарист и монтажер, а также костюмер ленты – Ксавье Долан – обладатель призов кинофестивалей в Каннах, Венеции и Торонто, а также премий "Люмьер" и "Сезар". Впервые он был номинирован на Каннском кинофестивале за фильм "Я убил свою мать" 2009 года, снимать который он начал в свои 17 лет. Самая известная его лента – "Мамочка" 2014 года, получившая Гран-при Канн. Впрочем, в 2023 году Долан заявил, что больше не будет снимать фильмы.

"Я не хочу отдавать два года проекту, который едва ли кто-то увидит. Я отдаю слишком много усилий, чтобы получать такие разочарования. К тому же, Хаяо Миядзаки говорит, что кинопроизводство приносит только страдания. Я это подтверждаю", – отметил Долан.

Увидим ли мы новые фильмы Ксавье, ушедшего на пенсию в молодом возрасте, или нет – покажет время.

Причина 2: Тема любви к себе и миру

В центре сюжета фильма, который впервые вышел на экраны в 2012 году – учитель старшей школы и писатель Лоранс, который безумно влюблен в свою девушку Фред. Впрочем, их радостная жизнь переворачивается с ног на голову, когда Лоранс признается о своей транссексуальности и намерении жить как женщина. Фред обещает поддерживать партнера во время его перехода, но новый образ жизни пары противоречит взглядам друзей, семьи и общества в целом.

Как пишет IndieWire, "И все же "Лоранс" захватывает амбициозностью и смелостью повествования". Несмотря на довольно смелую что 10 лет назад, что сегодня тему ленты о смене пола и выборе любить и принимать себя, фильм Долана – это в первую очередь взгляд влюбленного на странный мир.

Главную роль в ленте сыграл французский актер Мельвиль Пупо, наиболее известный по сотрудничеству с режиссером Франсуа Озоном ("Время прощания", "По воле божьей", "Убежище").

Особым украшением фильма (наряду с великолепными костюмами) стал саундтрек, где наряду с классической музыкой Иоганнеса Брамса, Людвига ван Бетховена и Антонио Вивальди звучат хиты The Cure, Duran Duran, Depeche Mode, Moderat и Селин Дион.

Причина 3: Мощная продюсерская команда и высокие рейтинги

Не Ксавье Доланом единым. Хоть он и взял на себя много ролей в производстве, места на продюсерских креслах заняли профессионалы с мощными фестивальными проектами. Среди них – люди, ответственные за фильмы "Худший человек в мире", "Портрет девушки в огне", "Мамочка" и "Остров Бергмана".

Сейчас на IMDb лента держит оценку 7,6 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 84% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 79% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали фильму 73 из 100 баллов, а широкая аудитория – 7,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Тем временем, Screenv Daily в рецензии на фильм "И все же Лоранс" отмечали, что "по уверенности и масштабности своих амбиций молодой кинорежиссер не имеет себе равных".

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