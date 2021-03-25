Культовый британский режиссер Гай Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Агенты U.N.C.L.E.", "Джентельмены") наконец показал первый постер к своему новому фильму "Гнев человеческий" (Wrath of Man).
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На постере, который режиссер опубликовал на своей Instagram-странице, изображен актер Джейсон Стэтхем ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Перевозчик", "Форсаж: Гоббс и Шоу"), который исполнил главную роль в фильме.
В центре сюжета триллера Wrath of Man - загадочный и холодный на вид джентльмен по имени Эйч (Джейсон Стэйтем), внутри которого на самом деле пылает жажда правосудия. Преследуя свои мотивы, он намерен найти заказчика серии многомиллионных ограблений, которые потрясли Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но виновные обязательно познают гнев человеческий.
Компанию на съмочной площадке ему составили Скотт Иствуд ("Ярость", "Форсаж 8", "Отряд самоубийц", "Тихоокеанский рубеж: Восстание"), Джош Гартнетт ("Одержимость", "Счастливое число Слевина", "Перл Харбор", "Бульварные ужасы"), Холт МакКеллени ("Охотник за разумом", "Гренландия", "Лига Справедливости"), Эдди Марсан ("Джентльмены", "Атомная блондинка", "Шерлок Холмс") и Лаз Алонсо ("Пацаны", "Форсаж 4", "Аватар").
Также в фильме сыграли рэпер Post Malone, Джеффри Донован ("Сикарио 2", "Честный вор") и Ниам Алгар ("Воспитанные волками").
Выход фильма "Гнев человеческий" в украинский кинопрокат запланирован на 22 апреля 2021 года.
Отметим, что "Гнев человеческий" - четвертый совместный фильм для Гая Ричи и Джейсона Стейтема после "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер".
Более того, сейчас режиссер и актер, которые являются довольно близкими друзьями, работают еще над одним новым проектом, название которого пока неизвестно. Однако как видим из свежего сообщения режиссера в Instagram, часть материала уже отсняли в Турции.
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