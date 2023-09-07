"Я, Нина", "Монахиня II" и немного "зрады":что нового в кинотеатрах с 7 сентября

На этой неделе в кинотеатрах стартуют показы украинской жизнеутверждающей драмы "Я, Нина" и очередного фильма из киновселенной "Заклятие" – хоррора "Монахиня II". Остальные новинки украинского кинопроката – триллеры "Под гипнозом", "Погружение" и "Король убийц" – уже успели запятнать себя официальными релизами в России. Более того, в последний момент с проката сняли историческую драму "Тень Караваджо" от подсанкционного итальянского режиссера-путиниста Микеле Плачидо. Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели в украинских кинотеатрах.

Я, Нина

Я, Ніна (Украина, Германия, 2022, драма)

В центре сюжета фильма – успешная телеведущая Нина Сокол, сильная личность, красивая и амбициозная женщина. В ее жизни воплощены все мечты – любовь, профессиональный рост, верные поклонники. Но в один момент известие о тяжелой болезни ломает все планы, достигнутые звездой за долгое время. Именно это событие заставляет ее понять, кто она на самом деле, и что имеет действительно важное значение в жизни. Лента вдохновлена личной историей известной украинской телеведущей и журналистки Янины Соколовой, которая выступила одним из продюсеров.

Главную роль в фильме исполнила актриса театра, психолог и популярный блогер Ксения Хижняк, для которой лента "Я, Нина" стала дебютом на большом экране. Также в фильме сыграли Алексей Тритенко ("Мирный-21", "Я работаю на кладбище") и Максим Панченко ("Красный. Без линии фронта").

Режиссером фильма выступила Марися Никитюк, известная благодаря своему предыдущему фильму "Когда падают деревья", который был представлен на Берлинале и получил награду за лучший дебют по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо" в 2018 году.

Оператором-постановщиком выступил Сергей Михальчук – лауреат престижной награды "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале. Украинский зритель мог видеть его операторскую работу в таких известных лентах, как "Довбуш", "Дикое поле" и "Поводырь".

Мировая премьера фильма "Я, Нина" состоялась на кинофестивале Tallinn Black Nights Film Festival, который входит в перечень 15 самых престижных кинофестивалей в мире. Фильм также был выбран как фильм-открытие международного кинофестиваля "Миколайчук OPEN" в Черновцах.

Первые оценки фильма от критиков скорее положительные. Сейчас на IMDb "Я, Нина" имеет оценку 7,6 баллов из 10.

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Монахиня II

The Nun II (США, 2023, триллер/ужасы)

События происходят через пять лет после финала первого фильма, когда сестра Ирэн вместе с отцом Берком и еще одним соратником Фрэнчи сумели вернуть в Ад демоническую силу по имени Валак, принимающую подобие монахини. В новом фильме сестре Ирэн придется встретиться лицом к лицу с Валаком уже в школе-интернате во Франции. Фильм является девятой частью киновселенной "Заклятие" (серии фильмов "Заклятие" и "Анабель").

Главную роль в фильме, как и в предыдущей части, исполнила американская актриса украинского происхождения Таисса Фармига (антология "Американская история ужасов", фильм "Мы всегда жили в замке"). Также в фильме снова появится персонаж Фрэнчи. Его сыграл бельгийский актер Йонас Блоке ("Она", "Валериан и город тысячи планет"). При этом образ демонической монахини повторила американская актриса Бонни Ааронс, которая уже появлялась в этом образе в нескольких фильмах вселенной "Заклятие".

Среди новичков франшизы – актрисы Сторм Рид (сериалы "Эйфория", "Последние из нас", фильмы "Человек-невидимка", "Отряд самоубийц: Миссия навылет") и Анна Попплуэлл (серия фильмов "Хроники Нарнии", сериал "Царство").

Режиссером фильма выступил Майкл Чавес, который также снял фильмы "Проклятие Ла Йороны" и "Заклятие 3:По повелению дьявола".

Подробнее о фильме читайте вскоре в нашей отдельной рецензии.

Под гипнозом

Hypnotic (США, 2023, детектив/фантастика/боевик)

В центре сюжета фильма – детектив полиции Дэнни Рурк, чья дочь пропала без вести прямо посреди детской площадки. Год спустя полиция получает таинственный звонок: планируется ограбление банка и преступников интересует только одна ячейка – номер 23. Рурк находит там фотографию своей пропавшей дочери, в то время как окружающие выполняют приказы загадочного Диллрейна, как будто все они находятся под гипнозом. Теперь герой должен докопаться до истины.

Главные роли в фильме исполнили Бен Аффлек ("Лига справедливости", "Исчезнувшая", "Умница Уилл Хантинг"), Алисе Брага ("Я – легенда", "Новые мутанты"), Уильям Фихтнер ("Армагеддон", "Эквилибриум", "Элизиум"), Джеки Эрл Хейли ("Темная башня", "Падение Лондона") и другие.

Режиссером фильма выступил Роберт Родригес ("Четыре комнаты", "От заката до рассвета", "Город грехов", "Мачете", "Дети шпионов").

В мировой прокат фильм вышел еще в мае 2023 года и получил смешанные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 5,5 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 34% одобрения критиков и 62% от широкой аудитории. Между тем, на Metacritic кинозрители дали ему 53 балла из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Отметим, что ранее фильм уже успели выпустить в официальный прокат в России, что совсем не добавляет ему привлекательности в глазах украинского зрителя.

Погружение

The Dive (Германия, 2023, триллер)

В центре сюжета фильма – две сестры, которые поехали заниматься дайвингом в красивую отдаленную местность. Вскоре одна из сестер попала в каменную ловушку на глубине 28 метров, и теперь она должна бороться за свою жизнь в условиях критически низкого уровня кислорода и низкой температуры, пока ее сестра ищет помощь.

В настоящее время на IMDb у него оценка 5,6 балла из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 70% одобрения критиков и лишь 48% от широкой аудитории. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 57 баллов из 100, а зрители – 5,3 балла из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Этот фильм также уже официально вышел в российский прокат.

Король убийц

King of Killers (США, 2023, триллер/боевик)

Главный герой фильма Гаран является частью группы международных убийц, которые по контракту должны убить самого опасного убийцу в мире. Но вскоре они узнают, что охотятся как раз на них.

Главные роли в фильме исполнили Фрэнк Грилло ("Первый мститель: Зимний солдат", "Телохранитель жены киллера"), Стивен Дорфф ("Блейд", "Ледяной") и другие.

Снял фильм актер и автор комиксов Кевин Гревье ("Другой мир", "Я, Франкенштейн"), для него это полнометражный режиссерский дебют. Также он исполнил одну из главных ролей в фильме.

В мировой прокат фильм вышел в начале сентября 2023 года и получил весьма посредственные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 5,8 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 0% одобрения критиков.

И этот фильм также официально показали россиянам.

Тень Караваджо

L'Ombra di Caravaggio (Италия, Франция, 2022, драма/исторический/биографический фильм)

В центре сюжета фильма – обвиняемый в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни гениальный итальянский художник Караваджо, бегущий из Рима в Неаполь. Когда до Папы Павла V доходят слухи, что художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, тот обращается в Секретную службу Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется тайный посланник по прозвищу Тень, в чьих руках теперь находится судьба скандального гения.

Главные роли в фильме исполнили Риккардо Скамарчио ("Джон Вик 2", "Римские приключения"), Луи Гаррель ("Мечтатели", "Молодой Годар"), Изабель Юппер ("Пианистка", "Она") и другие.

Режиссером фильма выступил итальянец Микеле Плачидо (наиболее известный по главной роли в сериале "Спрут"), который еще в 2018 году был внесен Министерством культуры Украины в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины – за поддержку агрессивной внешней политики российского диктатора Владимира Путина.

Премьера фильма состоялась еще в октябре 2022 года на Римском международном кинофестивале, на IMDb у него оценка 6,4 балла из 10. Вполне логично, что фильм от такого лояльного к россиянам режиссера также официально выходил в российский прокат.

UPD: За пару дней до даты выхода в прокат фильм исчез из расписаний кинотеатров, а также с сайта дистрибьютора Festivals Cinema, который должен был выпускать его в украинский прокат. Вероятно, это произошло после того, как неравнодушные граждане обратили внимание на персону режиссера.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы сентября 2023 года – на этой неделе на Netflix выйдет немецкий детективный сериал "Милое дитя", а на Apple TV+ стартует фэнтези-хоррор "Подкидыш". Тем временем, на AMC состоится премьера зомби-хоррора "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон", который станет еще одним сиквелом культового сериала.

Марина Григоренко