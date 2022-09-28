Фильм "Я работаю на кладбище" восхищает зрителей: почему его стоит посмотреть (обзор)

Украинский кинематограф получил второе дыхание с выходом ленты Алексея Тараненко "Я работаю на кладбище". Это что-то качественно новое, но не артхаусное, а понятное каждому. И этот фильм отнюдь не уровня разнообразных "Скажених весіль".

В украинский прокат вышла отечественная лента "Я работаю на кладбище". Это – экранизация книги писателя из Луганска Павла "Паштета" Белянского, который и сам работал в конторе ритуальных услуг, откуда и черпал истории для своей книги. А воплотил произведение в киноверсию режиссер Алексей Тараненко, для него это - дебютная полнометражка.

УНИАН расскажет, почему украинское интернет-пространство буквально гудит о фильме "Я работаю на кладбище", и назовет несколько причин, по которым вы обязательно должны посмотреть драмеди.

Не успел фильм "Я работаю на кладбище" выйти в украинский кинопрокат, как соцсети начали пестреть хвалебными отзывами о нем. Интернет-пользователи в восторге и от сюжета фильма, и от актерской игры, и от музыки в фильме, и от довольно необычного для украинского кинематографа жанра – драмеди. Итак, обо всем по порядку.

"Я работаю на кладбище": сюжет фильма

Казалось бы, что может быть банальнее, чем снять ленту о человеке, который действительно работает на кладбище. Но не все так просто. С каждой сценой зритель постигает все глубже жизненную трагедию главного персонажа Александра, или же Саши (его сыграл актер Виталий Салий). Он искренне не любит людей, поэтому для него, бывшего архитектора, работа на кладбище кажется выходом – минимум общения с живыми людьми. И все же контактировать с ними приходится, продавая памятники.

И каждый раз общение с клиентами завершается одинаково: они получают от Саши огромную порцию сарказма, казалось бы, неуместного. Но нет, это помогает зрителю понять, настолько несчастен главный герой фильма. Его тревожит огромная потеря, о которой мы узнаем почти в финале ленты.И потому, созерцая чужое горе, он не находит другого выхода, как приглушить свои эмоции, изо всех сил ударяя людей саркастическими словами.

Но Александру все же придется рассказать о своей трагедии. И тогда многие моменты в "Я работаю на кладбище" сойдутся в целостный пазл: и почему герой фильма боялся открытых окон, и почему ему после развода так трудно дается общение с дочерью, и какая страшная вина заставляет его смеяться над чужим горем.

5 причин, по которым стоит посмотреть фильм "Я работаю на кладбище"

Первая причина - актерская игра

Наверное, трудно вспомнить украинскую ленту, в которой бы прекрасно сыграл весь актерский состав. А тут это удалось!

Главную роль исполнил Виталий Салий, уже известный по работам в историческом фильме "Круты 1918" и сериале "Первые ласточки. Zалежні". В "Я работаю на кладбище" он сыграл персонажа-социопата, а потому, казалось бы, должен сразу отталкивать зрителя. Но нет. Более того, ему искренне сочувствуешь, в некоторых его словах и поступках узнаешь себя (признайтесь, кого не раздражали клиенты на работе). Да, иногда приходится думать о нем как о несносном муже и плохом отце. Но это лишь до развязки фильма, которая сложит этот непростой пазл воедино.

Саша в фильме получился очень убедительным, каждой его эмоции, каждому слову веришь беспрекословно. Он не играет роль, он ею живет, а это – непросто. Поэтому перспективный актер Виталий Салий, сыграв эту роль, расширил армию своих поклонников.

Невозможно не вспомнить о Викторе Жданове, сыгравшем в ленте роль начальника кладбища Петровича. У его персонажа минимум слов в "Я работаю на кладбище", да они тут и лишние. Синяки на его лице и пачки денег, которые он передает, чтобы его не уволили с должности, красноречивее любых слов.

И даже второстепенные персонажи, такие как монтажники памятников и копатели могил, - очень интересны зрителю. За их диалогами интересно наблюдать, хоть они и полны обсценной лексики.

Вторая причина - целостный сюжет

Сюжет фильма "Я работаю на кладбище" не разваливается в ходе фильма, он логично перетекает от линии одного героя к другому, нет ощущения незавершенности, разорванности - картина Тараненко получилась целостной.

То мы узнаем жизненную историю главного героя – Саши, то переходим к приключениям и криминальным разборкам начальника кладбища в исполнении Виктора Жданова, то погружаемся в трагедию молодой мамы, потерявшей сына, то наблюдаем за, казалось бы, безумным клиентом ритуальной конторы, который каждый раз приходит с новым проектом настоящего склепа-дома. И все это создает целостную картину - пусть иногда непонятную, пусть несколько странную, пусть смешную и трагическую одновременно.

Третья причина - нетипичный для украинского кино жанр

Попробуйте вспомнить ленту отечественного производства в жанре драмеди. А еще здесь есть элемент криминального фильма. Сложно, правда. И тут неожиданно в такое тяжелое для украинцев время в кинопрокат выходит фильм " Я работаю на кладбище", в котором трагическое и комическое – очень близко. Ты вроде и смеешься над шутками главных героев, но сразу начинаешь задумываться над глубиной этой шутки, над ее подтекстами, смыслами.

В "Я работаю на кладбище" жизнь и смерть ходят рядом, они тесно переплетаются, и все же сюжетная линия намекает: надежда всегда есть, и в самых сложных ситуациях. Даже такой заядлый говнюк, как главный герой в исполнении Виталия Салия, получает надежду на то, что жизнь не закончилась, она получила новое дыхание. Так что теперь, отбросив свой черный юмор, он имеет шанс начать все с нуля.

Четвертая причина - пейзажи Киева

После начала полномасштабной войны многие покинули украинскую столицу и отправились за границу. Кое-кто уже вернулся и на 100% понял, что этот город - это про любовь, про дом и про осуществленные и несостояшиеся надежды. Он - такой родной и красивый. И создатели фильма "Я работаю на кладбище" еще раз показали нам, какой он, Киев, прекрасный – с его переполненными авто дорогами, с его сонными рассветами, с его туманной осенью, с полными легенд, историй и загадок кладбищами. Кажется даже иногда, что Киев – еще один персонаж фильма.

И последняя, пятая причина, - лексика, юмор и музыка

Вы будете наслаждаться украинским языком в фильме, щедро приправленным матерными словами и черным юмором. Разговоры героев – искренние, живые, не наигранные, которыми часто грешит украинский кинематограф.

И прекрасная нота в фильме - саундтрек "Це таке життя" в исполнении KRUTЬ. "Щастя не має ні правил, ні умов" - такие слова звучат в песне. Кажется, они должны стать новым жизненным кредо главного героя "Я работаю на кладбище".

Ольга Робейко