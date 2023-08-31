"20 дней в Мариуполе" и "Праведник 3": что нового в кинотеатрах с 31 августа

Последняя неделя лета оказалась довольно скромной на киноновинки. Среди главных премьер 31 августа – украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" и криминальный экшн "Праведник 3" с Дензелом Вашингтоном. Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели в украинских кинотеатрах.

20 дней в Мариуполе

20 днів у Маріуполі (Украина, 2023, документальный/военный)

Эта документальная лента показывает осаду города Мариуполя от самого нападения российских войск утром 24 февраля 2022 года. Авторы ленты, которые стали последними международными журналистами в окруженном российскими войсками Мариуполе, продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.

"20 дней в Мариуполе" – это режиссерский дебют военного корреспондента (с опытом в Сирии, Карабахе, Ливии, Ираке, секторе Газа, Афганистане), фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова. Также к созданию картины были привлечены фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. За работу в осажденном Мариуполе они получили Пулитцеровскую премию, которая считается самой престижной наградой в области журналистики. Также Мстислав Чернов и Евгений малолетка стали лауреатами еще ряда международных наград.

Впервые картина увидела свет на одном из главных фестивалей независимого кино в США "Сандэнс" в секции World Cinema Documentary Competition. Там лента получила приз зрительских симпатий. Украинская премьера фильма состоялась на фестивале Docudays UA, где "20 дней в Мариуполе" стал лучшим фильмом национального конкурса, а также обладателем приза зрительских симпатий.

Кинокритики и зрители также восприняли ленту положительно. Так, на IMDb у фильма сейчас высокая оценка 8,5 баллов из 10, на Rotten Tomatoes у него 100% одобрения от критиков и 82% от зрителей, а на Metacritic кинообозреватели дали ему 83 балла из 100 с отметкой Must See, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Праведник 3: Последняя глава

The Equalizer 3 (США, 2023, триллер/боевик/криминал)

После событий предыдущего фильма отставной агент ЦРУ Роберт Макколл (его играет нестареющий Дензел Вашингтон), на пенсии периодически применяющий свои навыки в повседневной жизни для защиты нуждающихся, решил переехать в Южную Италию, чтобы начать новую спокойную жизнь. Там он быстро завел новых друзей и стал "своим", однако когда его новые друзья оказались под влиянием местных криминальных авторитетов, Маккол решил снова встать на защиту справедливости, вступив в борьбу с мафией.

Фильм является пятым совместным проектом актера Дензела Вашингтона и режиссера Антуана Фукуа после "Тренировочного дня" (2001), "Праведника" (2014), "Великолепной семерки" (2016) и "Праведника 2" (2018).

Также в новом фильме сыграли Дакота Фаннинг ("Война миров", франшиза "Сумерки", сериал "Алиенист"), Соня Бен Аммар ("Крик 5") и немало итальянских актеров.

Это должна быть последняя часть франшизы, хотя периодически ходят слухи о возможности приквела.

10 истин о любви

10 Truths About Love (США, 2022, комедия/романтика)

На первый взгляд жизнь главной героини фильма Карины прекрасна. Дома ее всегда ждет любящий и внимательный бойфренд, а на работе, где она работает обозревательницей любовных романов, дела идут в гору. Такая жизнь заставляет героиню думать, что она лучше других разбирается в романтике. Все меняется после того, как парень разрывает отношения с Кариной. В то же время ее редактор нанимает нового автора Лиама, чья цель – придать колонке мужскую точку зрения. Подходы Карины и Лиама совершенно разные, поэтому, чтобы проявить себя, новый автор предлагает девушке помощь в возвращении ее бывшего парня. Эта ситуация приводит обоих к непредсказуемым последствиям.

Главные роли в фильме исполнили Камилла Белль ("10 тысяч лет до нашей эры", "Пятое измерение") и Дэвид Лафонтен ("Рождественский маскарад", "Дорога вперед").

В мировой прокат фильм вышел еще в конце 2022 года и получил средние отзывы. Так, на IMDb у фильма сейчас оценка 5,9 баллов из 10.

10 дней без мамы в Куршевеле

10 jours encore sans maman (Франция, 2023, комедия)

В центре сюжета фильма – отец, который остался один на один с четырьмя детьми и 10-дневным отпуском впереди, когда накануне семейной поездки на горнолыжный курорт Куршевель жену внезапно вызвали на работу по важному делу. Он точно на такое не подписывался, но карьера жены в юридической фирме идет вверх, а его только что уволили, поэтому у него не осталось выбора, кроме как поменяться с женой ролями.

В мировой прокат фильм вышел еще в апреле 2023 года и получил посредственные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 5,3 балла из 10.

Стоит отметить, что, как и большинство французских фильмов, "10 дней без мамы в Куршевеле" ранее также вышел официально в российский прокат, так что это дополнительный аргумент не в его пользу.

Мармадюк

Marmaduke (США, 2022, комедия/приключения/анимация)

В центре сюжета этого мультфильма – легендарный кинолог, который верит, что он сможет превратить Мармадюка из недисциплинированного, но милого пса в первого немецкого дога, выигравшего Чемпионат мира среди собак. Фильм является второй полнометражной адаптацией одноименно серии комиксов, выходящих с 1954 года и по сей день.

Фильм был выпущен весной 2023 года и получил очень низкие оценки как от критиков, так и от зрителей. Так, на IMDb у фильма сейчас оценка всего 3,5 баллов из 10, на Rotten Tomatoes у него 0% одобрения от критиков и 41% от зрителей, а на Metacritic широкая аудитория дала ему 0,4 балла из 10, что соответствует характеристике "подавляющая неприязнь".

Также фильм ранее выходил в официальный прокат в России.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы августа 2023 года – на этой неделе на Hulu стартует триллер "Убийство на краю света" с Эммой Коррин и Клайвом Овеном. Также 31 августа на Netflix выйдет 1 сезон игровой адаптации популярной японской манги One Piece.

Марина Григоренко