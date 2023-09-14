"Призраки в Венеции", "Душа команды", "Клык" и "Граф": что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выходит третий фильм Кеннета Браны об Эркюле Пуаро "Призраки в Венеции". Также украинские киноманы смогут посмотреть испанскую семейную комедию "Душа команды", ретроспективу первого успешного фильма Йоргоса Лантимоса "Клык" и еще несколько новинок. На Netflix, тем временем, выйдет провокационный фильм "Граф" из числа лауреатов нынешнего Венецианского кинофестиваля, в котором чилийского диктатора Аугусто Пиночета изобразили в роли 250-летнего вампира. Об этих и других киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Призраки в Венеции

A Haunting in Venice (США, 2023, триллер/детектив/криминал)

Третий фильм Кеннета Браны (с ним же в главной роли) о частном сыщике Эркюле Пуаро перенесет зрителя в жуткую послевоенную Венецию накануне Дня Всех Святых. Пуаро как раз вышел на пенсию и живет в уединении, однако все же неохотно посещает спиритический сеанс в заброшенном палаццо с привидениями. Когда же одного из гостей убивают, детектив вынужден погрузиться в зловещий мир теней и тайн.

Помимо самого Кеннета Браны, сыгравшего Эркюля Пуаро в двух предыдущих фильмах – "Убийство в Восточном экспрессе "(2017) и "Смерть на Ниле"(2022), в третьей части задействованы Джейми Дорнан ("Белфаст", "50 оттенков серого"), Мишель Йео ("Все везде и сразу", "Шан-Чи и легенда десяти колец"), Тина Фей ("30 потрясений", "Убийства в одном здании"), Келли Райли ("Настоящий детектив 2", "Йеллоустоун"), Кайл Аллен ("Розалина", "Американская история ужаса: Апокалипсис") и другие.

Как и два предыдущих фильма, "Призраки в Венеции" основан на романе "королевы детектива" Агаты Кристи – на этот раз это "Вечеринка на Хэллоуин", выпущенный в 1968 году.

Первые отзывы о фильме скорее положительные. Так, на IMDb у него сейчас оценка 6,8 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения критиков. На Metacritic киноэксперты дали ему 60 баллов из 100, что соответствует характеристике "средние или смешанные отзывы".

Подробнее о фильме читайте вскоре в нашем отдельном обзоре.

Клык

Kynodontas (Греция, 2009, триллер/драма)

Сюжет картины разворачивается вокруг семьи: отец, мать и трое взрослых детей живут на окраине города. Их большой дом окружен высоким забором. Никто из детей никогда не был за пределами этого изолированного мира: они растут, веселятся и учатся так, как считают нужным их родители. Все хорошо знают главное правило: "Нельзя покинуть дом, пока у тебя не выпадет клык".

Именно эта картина принесла всемирную славу греческому режиссеру Йоргосу Лантимосу. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале, где ленту отметили премиями Молодежи и "Особый взгляд". "Клык" также стал первым за более чем 30 лет греческим фильмом, получившим номинацию на "Оскар".

В этой работе уже заметен фирменный стиль режиссера, который позже был усовершенствован в его хитах "Лобстер", "Убийство священного оленя" и "Фаворитка". Сейчас Лантимос уже трижды номинант на премию "Оскар", а на Венецианском кинофестивале этого года он получил главную награду – "Золотого льва" – за свою новую работу "Бедные-несчастные".

Фильм "Клык" открывает сезон ретроспективной серии от кинокомпании "Артхаус Трафик". Позже в рамках этого проекта выйдут сюрреалистическая антиутопия "Город потерянных детей" (1995) Марка Каро и Жана-Пьера Жене, а также родоначальник современных зомби-хорроров "Ночь живых мертвецов" (1968) Джорджа Ромеро.

Больше о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Душа команды

Llenos de gracia (Испания, 2022, комедия/семейный)

Сюжет разворачивается вокруг воспитанников школы-интерната. Летом у них появляется новая преподавательница – монахиня, которую встречают шалостями и выходками. Женщина изо всех сил пытается справиться с юными разбойниками и завоевать их уважение. Став случайной свидетельницей запрещенной вылазки детей для игры в мяч, она решает основать школьную футбольную команду.

Лента сфокусирована на взаимоотношениях сестры Марины и мальчика по имени Вальдо. Это реальная история о женщине, которая открыла юный талант – Вальдо стал профессиональным футболистом и даже играл за легендарный клуб "Реал Мадрид". Свой первый гол футболист посвятил именно сестре Марине, а на своей футболке написал ее имя.

Мировая премьера состоялась на 25-м кинофестивале в Малаге в марте 2022 года. Также картину демонстрировали на крупнейшем европейском фестивале кино для детей и подростков 52-м Giffoni, где "Душа команды" получила награду как лучший фильм в категории Elements +10. Фильм стал обладателем Гран-при нынешнего юбилейного Чилдрен Кинофеста – крупнейшего украинского фестиваля кино для детей и подростков.

Фильм в настоящее время имеет оценку на IMDb 6,6 баллов из 10.

Дьявольская игра

All Fun and Games (США, 2023, триллер/ужасы)

По сюжету фильма, группа подростков из Салема находит проклятый нож, который выпускает демона. Он заставляет их играть в жуткие, смертельные версии детских игр. Победителей не существует, а выход лишь один – остаться живыми.

Главные роли в фильме исполнили звезды сериалов Netflix – Эйса Баттерфилд ("Половое воспитание") и Наталья Дайер ("Очень странные дела").

В мировой прокат фильм вышел 1 сентября 2023 года и получил противоречивые отзывы. Тогда же его официально начали показывать в России. В настоящее время на IMDb у него оценка всего 4,7 балла из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил аж 80% одобрения от зрителей.

После. Навсегда

After Everything (США, 2023, мелодрама)

Пятая и финальная часть популярной подростковой франшизы по мотивам одноименного мирового бестселлера Анны Тодд наконец поставит точку в сложных бурных отношениях хорошей девочки Тессы Янг и плохого парня Хардина Скотта, которые то сходились, то расходились в течение предыдущих четырех частей. В конце предыдущей части они снова разбежались, и теперь Хардин наконец понял, насколько Тесса для него важна. Он готов на все, чтобы вернуть ее, однако согласится ли она его простить на этот раз?

Главные роли в новой части франшизы снова исполнили Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин. Также к своим ролям вернулись Ченс Пердомо, Стивен Мойер и Ариэль Кеббел.

Режиссером фильма выступила Кастиль Лэндон, которая также сняла третью и четвертую части франшизы.

По итогам первых отзывов на IMDb фильм имеет оценку 6 баллов из 10. Традиционно фильмы франшизы получают довольно скромные оценки от критиков, однако их высоко оценивают зрители – у этой серии впечатляющая фанатская база.

Отметим, также фильм официально выходит в российский прокат.

Неудачное ограбление

Ostaggi (Италия, 2021, комедия)

В центре сюжета этого фильма – отчаявшийся бизнесмен, который грабит банк и, скрываясь от полиции, берет в заложники посетителей ближайшего кафе. Среди них – вредный пекарь, экстравагантная проститутка, пенсионерка со слабым сердцем и эмигрант без документов. Грабитель начинает переговоры с полицией, но одновременно в кафе начинается своя борьба за выживание.

В Италии премьера фильма состоялась еще в 2021 году, однако в остальных странах мира он вышел позже. В частности, весной 2023 года он также вышел в официальный прокат в России.

Фильм получил средние отзывы. Так, на IMDb у него сейчас оценка 5,4 балла из 10.

Граф

El Conde (Чили, 2023, черная комедия)

В этой смелой картине чилийский диктатор Аугусто Пиночет представлен в образе 250-летнего вампира, решившего умереть. Впрочем, сделать ему это постоянно мешают многочисленные "стервятники", кружащие вокруг.

Снял фильм оскароносный чилийский режиссер Пабло Ларрейн, который уже не впервые берется за изображение трагических страниц в истории родной страны. Так, его фильм "Нет" 2012 года, получивший "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, рассказывал историю страны с точки зрения рекламиста, который получит заказ на снятие агитационного ролика против диктатуры. Между тем, фильм "Вскрытие" 2010 года рассказывал о военном перевороте в Чили с точки зрения патологоанатома, который должен был скрывать реальные причины смертей людей в результате этих трагических событий.

После успеха своих лент, рассказывающих об истории Чили, Ларрейн также поработал в Голливуде, сняв тепло принятые критиками биографические фильмы "Джеки" (2016) о Жаклин Кеннеди, вдове президента США Джона Кеннеди, с Натали Портман в главной роли, и "Спенсер" (2021) о британской принцессе Диане с Кристен Стюарт.

Отметим, что в этом месяце чилийцы, по случаю 50-й годовщины захвата власти Пиночетом, вспоминают жертв режима, поэтому релиз фильма является более чем актуальным. Премьера фильма состоялась в начале месяца на Венецианском кинофестивале, где он получил приз за лучший сценарий. Широкой аудитории фильм станет доступен с 15 сентября 2023 года на Netflix.

В настоящее время на IMDb фильм получил 6,4 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 84% одобрения критиков (с пометкой "Сертифицированная сфижистость") и 80% зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 71 балл из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Миллион миль отсюда

A Million Miles Away (США, Мексика, 2023, драма/фантастика)

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю Хосе Эрнандеса – первого сельскохозяйственного рабочего-мигранта, побывавшего в космосе. Это история упорства, общности и самопожертвования для осуществления мечты.

Главные роли в фильме исполнили Майкл Пенья ("Человек-муравей", сериал "Нарко: Мексика") и Роза Салазар ("Птичий короб", "Алита: Боевой ангел").

Первые отзывы о фильме положительные. Так, на Rotten Tomatoes он получил 89% одобрения критиков.

Широкой аудитории фильм будет доступен на Prime Video с 15 сентября 2023 года.

Любовь с первого взгляда

Love at First Sight (США, 2023, мелодрама)

В центре сюжета фильма – двое незнакомцев, которые встречаются в самолете на пути в Лондон, но по иронии судьбы расстаются. Воссоединение кажется невозможным, но любовь может преодолеть любые трудности.

Главные роли в фильме исполнили Хейли Лу Ричардсон ("Сплит", "После Янга") и Бэн Харди ("Люди Икс: Апокалипсис", "Богемная рапсодия").

Фильм станет доступен на Netflix с 15 сентября 2023 года.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы сентября 2023 года – на этой неделе на Apple TV+ стартует третий сезон сатирического телесериала "Утреннее шоу", а на Prime Video состоится премьера остросюжетного сериала "Дикая местность".

Марина Григоренко