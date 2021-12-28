В украинский прокат фильм "После. Долго и счастливо" выйдет 25 августа 2022 года.

Вышел первый тизер четвертой части популярной страстной романтической франшизы "После" – "После. Долго и счастливо" (After Ever Happy).

Как сообщает vlg.film, лента режиссера Кастиль Лэндон по мотивам мирового бестселлера Анны Тодд появится в украинских кинотеатрах с 25 августа 2022 года.

"Любовь Тессы и Хардина – неоспорима, и с каждым новым испытанием их связь становилась все крепче, а страсть – все сильнее. Вот только Хардин никак не может успокоить своих демонов, тогда как Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя... Она хочет жить, а не выживать. А чего хочет он? Ждет ли их сказку счастливый финал, или же "долго и счастливо" – это не для Тессы и Хардина?", – говорит официальный синопсис к фильму.

В главных ролях юных, влюбленных и противоречивых Тессы (Терезы) Янг и Хардина Скотта остаются неизменные Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин. Также в картине "После. Долго и счастливо" сыграли: Ченс Пердомо, Стивен Мойер, Ариэль Кеббел, Картер Дженкинс, Луиз Ломбард, Роб Эстес и лауреатка премии "Оскар" Мира Сорвино.

Читайте также"Любовь как бестселлер": все, что известно о новом ромкоме со звездой "Голодных игр"Напомним, фильмы франшизы – "После", "После ссоры" и "После падения" – выходили ежегодно с 2019 по 2021 год, собирая рекордные в этом сегменте кассовые сборы и вызывая ажиотаж среди поклонников прозы Анны Тодд. Ее серия "После" изначально создавалась для платформы Wattpad и была свободна для подписчиков, но огромный успех этой истории привлек внимание издателей, которые опубликовали романы Тодд в печатном варианте в 2014-2015 годах. И несмотря на то, что писательница настояла на существовании бесплатной версии книги на Wattpad, суммарный тираж книг лишь в первые годы превысил 15 млн проданных копий. В начале 2018 года стало известно, что в Голливуде работают над адаптацией книги, и весной 2019 года первая часть вышла на экраны.

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