Природа против технологий: обзор фильма "Репродукция будущего" с Эмилией Кларк

21 сентября 2023 года в украинский прокат выходит один из хитов нынешнего кинофестиваля Sundance – стильная научная фантастика "Репродукция будущего" со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк и номинантом на "Оскар" Чиветелем Эджиофором в главных ролях. Почему стоит посмотреть этот фильм, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Репродукция будущего" (The Pod Generation).

О чем фильм

Фильм "Репродукция будущего" – это ультрастильная футуристическая сатира о прекрасном/ужасном мире будущего. В ленте продемонстрирован возможный вариант будущего, где людей ждет еда из 3D принтера, кабинки с имитацией живой природы, искусственный интеллект вместо психологов и дети, формирующиеся и рождающиеся из специального "яйца" – pod-а.

Конечно, такая "беременность" имеет свои осложнения, которые становятся большим испытанием для молодой супружеской пары – Рэйчел и Айви. Она – погруженная в работу карьеристка, разрабатывающая искусственный интеллект, он – преподает ботанику, которая в мире будущего никому уже не нужна. Но действительно ли взгляды Рэйчел и Айви на природу жизни так сильно различаются?

Хотя это научно-фантастический фильм, его сюжет на самом деле вытекает из реальности. Перед приемом на работу у женщин часто интересуются, не планируют ли они в ближайшие годы рожать, а в некоторых крупных корпорациях сотрудницам из топ-менеджмента иногда неофициально предлагают деньги за замораживание яйцеклеток или, возможно, на аборт, лишь бы они не уходили в декрет. Конечно, это все заворачивают в симпатичный маленький презент, называемый "продвижением по службе", однако, как говорят, "осадок остается".

Также фильм раскрывает проблемы гендерных ролей и семейных ценностей, которые меняются с течением времени и приводят к многочисленным проблемам, как и в отношениях внутри семьи, так и в социуме в целом.

Кто в главных ролях

Главные роли в фильме исполнили многократная номинантка на премию "Эмми" Эмилия Кларк ("Игра престолов", "До встречи с тобой", "Терминатор: Генезис", "Тайное вторжение") и номинант на премию "Оскар" Чиветел Эджиофор ("12 лет рабства", "Доктор Стрэндж", "Марсианин").

Интересно, что для Кларк это уже второй случай (после "Игры престолов"), когда ее героиня пыталась что-то вырастить из яйца. Был ли это сознательный выбор, или совпадение, объяснила сама актриса в одном из интервью, которое цитирует украинский прокатчик фильма Adastra Cinema: "Вы не поверите, но пока мы готовили сценарий к съемкам – никому не пришло это в голову, пока на второй репетиции не пошутила ассистентка Софи (Бартез – режиссер фильма), что с этим яйцом надо быть бережнее, чем с "драконьим". Все, тогда мы минут 10 не приходили в себя, потому что никому это в голову не пришло за почти полгода постоянных обсуждений!".

Также Кларк поделилась впечатлениями от взаимодействия с "яйцом" во время съемок.

"Это было здорово. Это было действительно красиво. Оно было очень легким, очевидно потому, что на самом деле в нем не было ребенка. Софи постоянно напоминала мне и Чиветелю, что по мере того, как в нем растет ребенок, он становится немного тяжелее. И поэтому сначала это было похоже на: "О да, вот и мы. Мы просто передадим его из точки А в точку Б", и потом – "Ой нет, на самом деле, ему уже пять-шесть месяцев, поэтому оно достаточно тяжелое", – рассказала актриса.

По ту сторону кинокамеры

Фильм является знаковым для самой Эмилии Кларк, ведь здесь она впервые попробовала себя в роли продюсера. Во время презентации фильма на фестивале Sundance она рассказала, почему так сильно влюбилась в этот проект: "Красота сценария Софи (режиссер), их с Андреем (главный оператор) видение этого проекта – такое четкое визионерство, которое при этом доступно каждому. Я считаю, что этот фильм, наша история, история Рэйчел и Алви универсальны и будут понятны большинству пар и большинству родителей".

Сценаристкой и режиссером фильма выступила Софи Бартез, которая до этого сняла комедийную драму "Холодные души" (2009) и историческую мелодраму "Мадам Бовари" (2014).

Впрочем, наиболее интересной фигурой за кадром фильма "Репродукция будущего" для нашей аудитории является оператор украинского происхождения Андрей Парех (и муж Софи Бартез). В мире кино он, прежде всего, известен своей работой в качестве главного оператора и режиссера эпизодов культового сериала "Наследники", за что он получил премию "Эмми" в 2020 году.

В фильме "Репродукция будущего" Парех сумел чрезвычайно реалистично показать мир будущего, так, что зритель начинает верить в то, что это происходит на самом деле: лента тщательно исследует архитектуру, дизайн и моду возможного будущего.

Возможно, именно исторические корни Андрея Пареха способствовали тому, что ленту "Репродукция будущего" было официально запрещено демонстрировать на территории России – как в кинотеатрах, так и на потоковых площадках. К сожалению, подобных примеров среди независимых фильмов пока не так уж и много – по факту, выпускать киноновинки в стране-агрессоре прекратили лишь пять крупнейших мейджоров, тогда как остальные компании продолжает время от времени развлекать россиян, а полученные от релизов налоги тратятся на войну против Украины ("привет" "Джону Вику" и "Неудержимым 4").

Реакция на фильм

Премьера фильма "Репродукция будущего" состоялась на кинофестивале Sundance еще в январе 2023 года, однако до кинотеатров он добрался только в августе-сентябре.

По итогам первых просмотров фильм получил противоречивые отзывы. Так, на IMDb, где фильмы оценивает широкая аудитория, у него сейчас оценка 5,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes у него 42% одобрения от критиков и 55% от зрителей. Между тем, на Metacritic критики дали ему 60 балла из 100, а широкая аудитория – 5,8 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

Несмотря на противоречивые оценки на киноагрегаторах, в целом фильм "Репродукция будущего" заслуживает того, чтоб его посмотрели в кинотеатре. Он действительно имеет идею, которая заставляет зрителя задуматься. Даже можно было услышать сравнения фильма с "Черным зеркалом", впрочем, в данном случае вышло все же чуть более оптимистично.

Также фильм получился очень красивым визуально – от интерьеров до гардероба, от снов до будней. Кроме того, актерский тандем Эмилии Кларк и Чиветела Эджиофора казался очень органичным.

Упрекнуть фильм можно за местами слишком медленный темп, а также определенные "логические дыры" – когда хорошую идею чуточку смазали релизацией в отдельных моментах.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко